रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना नहीं, बल्कि इस शख्स को आदित्य ने बताया धुरंधर की 'आत्मा'
धुरंधर 2 की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। हर कोई रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त, राकेश बेदी और अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहा है। लेकिन अब आदित्य धर ने बताया है कि उनकी फिल्म धुरंधर की ‘आत्मा’ कौन है?
धुरंधर 2 को रिलीज हुए 18 दिन हो गए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार काम रही है। फिल्म की कास्ट की हर कोई तारीफ कर रहा है। पर्दे पर जो दिखा उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन अब आदित्य धर ने फैंस को उस शख्स से मिलवाया है जिसने धुरंधर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है। आदित्य धर ने अपने सिनेमेटोग्राफी विकास नौलखा को दुनिया से मिलवाया है। उन्होंने विकास के लिया इंस्टा पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। साथ ही उन्होंने विकास को धुरंधर की 'आत्मा' कहा है।
आदित्य धर ने किसके लिए लिखा इंस्टा पोस्ट
आदित्य धर ने जो पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने बाताया कि शूटिंग शुरू होने के चंद दिन पहले ही विकास इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि विकास नौलखा ने अपनी मेहनत से हर सीन में जान फूंक दी। आदित्य ने पोस्ट में लिखा- धुरंधर के पीछे की आंख, चित्त और आत्मा विकास नौलखा हैं।
विकास ने स्क्रिप्ट पढ़कर आदित्य धर से क्या कहा था?
आदित्य ने बताया कि विकास नौलखा ने जब पहली बार फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि वो 30 साल से ऐसी ही किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो फिल्म में अपनी जान लगा देंगे। फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि विकास अपने शब्दों पर खरे उतरे। ये सिर्फ उन्होंने काम की तरह नहीं किया है, ये एक भक्ति थी। आदित्य का मानना है कि विकास का फिल्म से जुड़ना महज एक चुनाव नहीं, बल्कि नियति का फैसला था।
विकास ने फिल्म में फूंकी जान
आदित्य ने कहा कि विकास नौलखा ने सिर्फ पलों को कैप्चर नहीं किया है, बल्कि उनमें जान फूंक दी है। सेट पर उनके इनपुट जोरदार नहीं होते थे, लेकिन हमेशा सटीक और सच्चे होते थे। बहुत से लोग हैं जो फिल्म को शूट करते हैं, लेकिन विकास ने इस फिल्म को जिया है। और ऐसा करने के लिए विकास ने फिल्म को कुछ ऐसा दिया है जिसे बनाया नहीं जा सकता है, और वो है एक आत्मा।आदित्य ने कहा कि वो विकास के प्रति अपार कृतज्ञता, सम्मान और स्नेह महसूस करते हैं। ये फिल्म उनकी छाप हमेशा अपने साथ लेकर चलेगी।
धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। रणवीर सिंह की फिल्म ने बहुत सी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल दिखाया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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