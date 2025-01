हिंदी को 'औरतों की भाषा' बताने पर भड़के मनोज, योगराज को बताया महामूर्ख, लिखी दांत तोड़ने की बात

मनोज मुंतशिर ने की दांत तोड़ने की बात

मनोज मुंतशिर ने पोस्ट में लिखा, "स्त्रीत्व और हिंदी, दोनों ने हमें सहनशक्ति सिखाई है, वरना इस जहर उगलने वाले सांप के विषदंत तोड़ने वाले हिंदी मां के बेटे-बेटियों की भारत में कोई कमी नहीं है। एक प्रार्थना इस रोगी के लिए अपने तेजस्वी गुरुओं की महान भाषा पंजाबी में करना चाहता हूं। ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋ (Get Well Soon)" बता दें कि योगराज सिंह ने अनस्क्रिप्टेड नाम के यूट्यूब चैनल पर समदीश भाटिया के साथ बातचीत में कहा, “मुझे तो हिंदी भाषा ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो।”