अदा शर्मा के इसी घर में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, अब नहीं है फर्नीचर, पालतू है मक्खी- तस्वीरें

संक्षेप: फराह खान ने हाल में द केरला स्टोरी एक्ट्रेस अदा शर्मा का घर अपने नए व्लॉग में दिखाया है। ये वही घर है जिसमें कभी सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। अदा ने इस घर को बदल दिया है। कोई फर्नीचर नहीं है, बिल्ली और मक्खी पालतू है।

बॉलीवुड की डांस कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए खबरों में बनी हुई हैं। फराह कई सेलेब्रिटीज के घर जाकर उनके साथ कुकिंग वीडियोज बनाती हैं। इस बार द केरला स्टोरी एक्ट्रेस अदा शर्मा का घर वीडियो में दिखाया गया है। खास बात है कि ये वही घर है जिसमें कभी सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। इसी घर में सुशांत ने सुसाइड किया था। अब अदा शर्मा ने इस घर को बिना किसी फर्नीचर के सजाया हुआ है।



जमीन पर खातीं हैं खाना

फराह खान ने अपने नए वीडियो में अदा शर्मा का घर दिखाया आयुर उनके साथ कुकिंग वीडियो भी बनाया। अदा के इस घर में कोई फर्नीचर नहीं है। एक्ट्रेस अपनी मां के साथ रहती हैं और जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। घर के इस फ्लोर पर एक कुर्सी तक नजर नहीं आई।

नहीं करती पार्टी, नहीं आते दोस्त



फराह के पूछने पर अदा ने बताया कि उनके घर कोई दोस्त नहीं आता और ना ही वो पार्टी करती हैं। उनका घर खाली इसलिए भी है कि वो इसमें डांस कर सकती हैं, कुछ खेल सकती हैं।

पालतू मक्खी अदा ने बताया कई उन्होंने गिलहरी पाली हुई है। उनके घर एक टॉय वाली बिल्ली भी है जिसका इंस्टाग्राम पेज है। इसके अलावा उन्होंने एक मक्खी भी पाली हुई है। ये मक्खी उनके ही घर में रहती है।

भगवान में आस्था

अदा शर्मा अपनी मां के साथ इसी जगह पूजा पाठ करती हैं। भगवान में उनकी आस्था है लेकिन भूतों का कोई डर नहीं है। अदा ने कहा कि उन्हें मरे हुए इंसान नहीं डरा सकते। इसके अलावा उन्होंने अपनी फिल्म, ऑडियंस के बारे में बात की।