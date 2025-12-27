Hindustan Hindi News
अदा शर्मा के इसी घर में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, अब नहीं है फर्नीचर, पालतू है मक्खी- तस्वीरें

संक्षेप:

फराह खान ने हाल में द केरला स्टोरी एक्ट्रेस अदा शर्मा का घर अपने नए व्लॉग में दिखाया है। ये वही घर है जिसमें कभी सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। अदा ने इस घर को बदल दिया है। कोई फर्नीचर नहीं है, बिल्ली और मक्खी पालतू है।

Dec 27, 2025 08:02 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की डांस कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए खबरों में बनी हुई हैं। फराह कई सेलेब्रिटीज के घर जाकर उनके साथ कुकिंग वीडियोज बनाती हैं। इस बार द केरला स्टोरी एक्ट्रेस अदा शर्मा का घर वीडियो में दिखाया गया है। खास बात है कि ये वही घर है जिसमें कभी सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। इसी घर में सुशांत ने सुसाइड किया था। अब अदा शर्मा ने इस घर को बिना किसी फर्नीचर के सजाया हुआ है।

adah sharma house

जमीन पर खातीं हैं खाना
फराह खान ने अपने नए वीडियो में अदा शर्मा का घर दिखाया आयुर उनके साथ कुकिंग वीडियो भी बनाया। अदा के इस घर में कोई फर्नीचर नहीं है। एक्ट्रेस अपनी मां के साथ रहती हैं और जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। घर के इस फ्लोर पर एक कुर्सी तक नजर नहीं आई।

adah sharma houseadah sharma house

नहीं करती पार्टी, नहीं आते दोस्त

फराह के पूछने पर अदा ने बताया कि उनके घर कोई दोस्त नहीं आता और ना ही वो पार्टी करती हैं। उनका घर खाली इसलिए भी है कि वो इसमें डांस कर सकती हैं, कुछ खेल सकती हैं।

adah sharma house

पालतू मक्खी

अदा ने बताया कई उन्होंने गिलहरी पाली हुई है। उनके घर एक टॉय वाली बिल्ली भी है जिसका इंस्टाग्राम पेज है। इसके अलावा उन्होंने एक मक्खी भी पाली हुई है। ये मक्खी उनके ही घर में रहती है।

adah sharma house

भगवान में आस्था
अदा शर्मा अपनी मां के साथ इसी जगह पूजा पाठ करती हैं। भगवान में उनकी आस्था है लेकिन भूतों का कोई डर नहीं है। अदा ने कहा कि उन्हें मरे हुए इंसान नहीं डरा सकते। इसके अलावा उन्होंने अपनी फिल्म, ऑडियंस के बारे में बात की।

adah sharma houseadah sharma house

चामुंडेश्वरी है असली नाम

अदा ने फराह खान के साथ बातचीत में अपना असली नाम भी बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें उनके नाम को लेकर डराया गया था। उनके दोस्तों ने कहा था कि इस नाम के साथ उन्हें फिल्म नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल कर अदा शरमाकर दिया। जबकि उनका असली नाम चामुंडेश्वरी है।

Sushant Singh Rajput Adah Sharma farah khan

