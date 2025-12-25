Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAdah Sharma Horror Movie 1920 on Now Watch On amazon prime
थिएटर के बाद अब OTT पर आते ही नंबर 1 बनी ये हॉरर फिल्म, गलती से भी न करें कमरे की लाइट बंद

थिएटर के बाद अब OTT पर आते ही नंबर 1 बनी ये हॉरर फिल्म, गलती से भी न करें कमरे की लाइट बंद

संक्षेप:

अगर आपका दिल मजबूत है और आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड हम आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका वीकेंड बन जाएगा। इस सुपरनेचुरल मूवी ने थिएटर में तो दर्शकों की हालत खराब कर ही दी थी।

Dec 25, 2025 02:49 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हॉरर मूवीज का अपना एक अलग ही क्रेज है। लेकिन कई हॉरर फिल्में ऐसी हैं, जिसे देखकर आप की भी रूह कांप उठेगी। अगर आपका दिल मजबूत है और आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड हम आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका वीकेंड बन जाएगा। इस सुपरनेचुरल मूवी ने थिएटर में तो दर्शकों की हालत खराब कर ही दी थी और अब ये ओटीटी पर भी कहर बरपा रही है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानें किस ओटीटी पर मौजूद है ये हॉरर मूवी

दर्शकों की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 1920 है। अदा शर्मा स्टारर ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को देख लोगों ने अपनी कुर्सियां पकड़ ली थी। अब ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। 1920 को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये मूवी देखने के पहले आप कमरे की लाइट बंद न करें, वरना डर के मारे आपकी हालत खराब होने वाली है।

अब बात करते हैं 1920 मूवी की कहानी की

1920 में अदा शर्मा ने लीड रोल निभाया है। मूवी की कहानी एक आर्किटेक्ट अर्जुन यानी रजनीश दुग्गल और उसकी पत्नी लिजा यानी अदा शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। लीजा और अर्जुन शादी के बाद एक घर में आते हैं, जिसमें भूत प्रेत का साया होता है। उसे होटल में बदलना है और वहां उन्हें आत्माओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी प्यार, विश्वासघात और मुक्ति की एक डरावनी कहानी है, जिसमें आत्माओं और इंसानों के बीच संघर्ष दिखाया गया है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Adah Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।