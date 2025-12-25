थिएटर के बाद अब OTT पर आते ही नंबर 1 बनी ये हॉरर फिल्म, गलती से भी न करें कमरे की लाइट बंद
अगर आपका दिल मजबूत है और आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड हम आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका वीकेंड बन जाएगा। इस सुपरनेचुरल मूवी ने थिएटर में तो दर्शकों की हालत खराब कर ही दी थी।
हॉरर मूवीज का अपना एक अलग ही क्रेज है। लेकिन कई हॉरर फिल्में ऐसी हैं, जिसे देखकर आप की भी रूह कांप उठेगी। अगर आपका दिल मजबूत है और आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड हम आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका वीकेंड बन जाएगा। इस सुपरनेचुरल मूवी ने थिएटर में तो दर्शकों की हालत खराब कर ही दी थी और अब ये ओटीटी पर भी कहर बरपा रही है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म?
जानें किस ओटीटी पर मौजूद है ये हॉरर मूवी
दर्शकों की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 1920 है। अदा शर्मा स्टारर ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को देख लोगों ने अपनी कुर्सियां पकड़ ली थी। अब ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। 1920 को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये मूवी देखने के पहले आप कमरे की लाइट बंद न करें, वरना डर के मारे आपकी हालत खराब होने वाली है।
अब बात करते हैं 1920 मूवी की कहानी की
1920 में अदा शर्मा ने लीड रोल निभाया है। मूवी की कहानी एक आर्किटेक्ट अर्जुन यानी रजनीश दुग्गल और उसकी पत्नी लिजा यानी अदा शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। लीजा और अर्जुन शादी के बाद एक घर में आते हैं, जिसमें भूत प्रेत का साया होता है। उसे होटल में बदलना है और वहां उन्हें आत्माओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी प्यार, विश्वासघात और मुक्ति की एक डरावनी कहानी है, जिसमें आत्माओं और इंसानों के बीच संघर्ष दिखाया गया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।