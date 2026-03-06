द केरल स्टोरी 2 में ना आने पर अदा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे मेरी ऑडियंस...
अदा शर्मा द केरल स्टोरी में नजर आई थीं। जब केरल स्टोरी 2 के पोस्टर रिलीज हुए तो फैंस हैरान हो गए कि आखिर क्यों फिल्म के सीक्वल में अदा नहीं हैं। अब अदा ने इस पर अपनी बात रखी है।
अदा शर्मा ने द केरल स्टोरी फिल्म की थी और इस फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया था। हालांकि हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी 2 में अदा नजर नहीं आईं। फैंस यही जानना चाहते थे कि आखिर क्यों अदा दूसरे पार्ट में नजर नहीं आई हैं। अब एक्ट्रेस ने इस पर फाइनली चुप्पी तोड़ दी है।
द केरल स्टोरी 2 में ना होने पर क्या बोलीं अदा
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक अदा ने कहा, ‘मैं उस फिल्म के बारे में बात करते हुए काफी खुश होती हूं जिसका मैं हिस्सा थी। जब मैं फिल्म का पार्ट नहीं हूं तो उसके बारे में बोलना मतलब न्यूज में आना है। मुझे सीक्वल का ऑफर मिला या नहीं वो मेरे और मेकर्स के बीच रहना चाहिए और इसे पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। पहला पार्ट अफगानिस्तान के आईएसआईएस कैम्प्स पर आधारित है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मासूम लड़की आतंकवादी बन जाती है। पार्ट 2 पूरी अलग स्टोरी है।’
ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है
अदा से फिर पूछा गया कि फैंस उन्हें मिस कर रहे हैं तो अदा ने कहा, मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है। वे मुझे हर फिल्म में देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया है मेरी डेब्यू फिल्म 1990 से लेकर जब मैं द केरल स्टोरी में नजर आई।
अदा की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट फिल्म तुमको मेरी कसम में नजर आई थीं। इस फिल्म में अदा के साथ ईशा देओल, अनुपम खेर भी थे।
अदा की अपकमिंग फिल्म
अब अदा फिल्म हातक वन हाइस्ट नो मर्सी में नजर आएंगी। इस फिल्म को अजय के शर्मा डायरेक्ट करेंगे। यह अजय की पहली फिल्म है। फिल्म इसी साल रिलीज होगी, लेकिन इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अदा ने शिवरंजनी आचार्या का किरदार निभाया है जो एक स्टाइलिश अवतार है। फिल्म को 8 पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसकी शूटिंग राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में हुई है।
मार्शल आर्टिस्ट हैं अदा शर्मा
अदा कई टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा अदा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी अतरंगी चीजें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अदा शर्मा एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने भारतीय मार्शल आर्ट शैलियों खासकर कलरिपयट्टू, सिलंबम और तलवारबाजी में महारत हासिल किया है। उन्होंने कमांडो सीरीज में अपने इस टैलेंट को भी दिखाया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
