तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिलता देख जल-भुन गई थी ये एक्ट्रेस, बोली- मैं इतना गुस्सा थी कि...
1996 में आई फिल्म माचिस के लिए तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिला था। हालांकि, जब तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिला था तब एक एक्ट्रेस थीं जो जल-भुन गई थीं। उन्होंने बताया कि तब्बू को अवॉर्ड मिलने पर बहुत नाराज थीं।
बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें कल्ट माना जाता है। साल 1996 में आई माचिस भी एक ऐसी ही फिल्म थी। फिल्म में तब्बू लीड रोल में नजर आई थीं। इस फिल्म के लिए तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिला था। पर तब्बू को जब अवॉर्ड मिला था, तब एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो उन्हें अवॉर्ड मिलता देख जल गई थीं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थीं। आइए जानते हैं क्या है उस एक्ट्रेस का नाम।
किसी को भी अवॉर्ड मिलता देख एक्ट्रेस को लगता था बुरा
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम है सोनाली कुलकर्णी। स्क्रीन से खास बातचीत में सोनाली ने बताया कि उस वक्त जिस किसी को भी अवॉर्ड मिल रहा था, उन्हें जलन होती थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी कई फिल्में नेशनल अवॉर्ड जीतने के लिए फाइनल राउंड तक पहुंचती थीं, लेकिन अवॉर्ड्स मिले नहीं जिस वजह से वो बहुक निराश हो गई थीं। हालांकि, उन्हें दूसरे अवॉर्ड्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने माना नेशनल अवॉर्ड की उन्हें चाहत थी।
तब्बू को मिला नेशनल अवॉर्ड तो गुस्सा हो गई थी एक्ट्रेस
तब्बू को जब माचिस के लिए अवॉर्ड मिला तो सोनाली ने अपने आपको दिलासा देने के लिए सोचा कि वो इंडस्ट्री से है न। सोनाली ने बताया कि उस वक्त ये बहुत फेमस लाइन थी। तब्बू ने जब नेशनल अवॉर्ड जीता तब सोनाली ने यही सोचा। सोनाली ने कहा, "मैं तब्बू से इतना गुस्सा और जलन महसूस कर रही थी कि मैंने आखिरकार उनकी फिल्म माचिस देख डाली। उनकी फिल्में देखकर मुझे अपनी असुरक्षा और बेचैनी से निपटने में मदद मिली। जब मैंने माचिस, अस्तित्व और चांदनी बार समेत तब्बू की कई सारी फिल्में देखीं, मुझे हर बार उनसे प्यार हो गया।"
बाद में सोनाली को भी मिला नेशनल अवॉर्ड
बता दें, साल 2022 में सोनाली को भी नेशनल अवॉर्ड मिला। मराठी शॉर्ट फिल्म क्रांति कनाडे के लिए सोनाली कुलकर्णी को नेशनल अवॉर्ड (स्पेशल जूरी) मिला था।
कब रिलीज हुई थी गुलजार की माचिस?
फिल्म माचिस की बात करें तो ये फिल्म 25 अक्टूबर, 1996 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मशहूर गीतकार और लेखर गुलजार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया था।
माचिस में नजर आए थे ये कलाकार
माचिस में ओम पुरी, तब्बू, चन्द्रचूढ़ सिंह, कंवलजीत सिंह, कुलभूषण खरबंदा, सुनील सिन्हा, जिम्मी शेरगिल, एसएम जहीर और राज जुत्शी जैसे कलाकार नजर आए थे। ये एक क्राइम थ्रिलर हार्ड हिटिंग ड्रामा फिल्म थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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