VIDEO: विजय थलापति को तृषा ने घर जाकर दी जीत की बधाई, लोग बोले- तमिलनाडु की फर्स्ट लेडी
एक्टर विजय की पार्टी की भारी जीत के बीच उनकी कथित गर्लफ्रेंड तृषा के एक वीडियो ने गॉसिप गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ा दी है। तृषा विजय को बधाई देने उनके घर पहुंची थीं।
एक्टर और टीवीके चीफ विजय थलापति की जीत का शोर हर तरफ है। इस बीच इस जश्न में शामिल होने एक्ट्रेस तृषा कृष्णन उनके घर पहुंचीं तो सबका ध्यान खींच लिया। तृषा का विजय के घर के बाहर का वीडियो वायरल है। वह काफी खुश नजर आ रही थीं और उन्होंने पैपराजी को पोज दिए। अब लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ उन्हें तमिलनाडु की फर्स्ट लेडी तक बोल रहे हैं। बता दें कि तृषा का आज (4 मई) जन्मदिन भी है। ऐसे में उनके लिए डबल खुशी का मौका है। वह सुबह तिरुपति के तिरुमाला वेंकटेश्वरा मंदिर में थीं।
विजय को बधाई देने पहुंची तृषा
एक्टर विजय के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन चुका है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम ने भारी जीत हासिल की है। विजय के समर्थकों और करीबियों में जबरदस्त खुशी है। विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस तृषा जब उनसे मिलने घर पहुंचीं तो कैमरामेन की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। तृषा ने गाड़ी के अंदर से थम्पसअप का पोज दिया। इस वीडियो पर लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
लोगों ने फिर शुरू की गॉसिप
एएनआई के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो पर एक ने लिखा है, तमिलनाडु की फर्स्ट लेडी। एक कमेंट है, अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर स्टेट इलेक्शन जीतना, जरा ऑरा इमैजिन कीजिए।
तलाक की अर्जी के चर्चे
बता दें कि तृषा का आज जन्मदिन है। सुबह तिरुमाला मंदिर से उनकी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुए थे। विजय थलापति और तृष्णा के अफेयर के किस्से काफी समय से गॉसिप गलियारों में गूंज रहे हैं। एएनआई की पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, विजय की पत्नी संगीता ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे चुकी हैं। संगीता का आरोप है कि साल 2021 में उन्हें विजय के दूसरी महिला से संबंध के बारे में पता चला। इस वजह से वह मानसिक तनाव में हैं और परिवार में अशांति है। विजय की पत्नी का कहना है कि विजय उन्हें वक्त नहीं देते इस वजह से वह उनसे अलग रहने लगी हैं।
जब शादी में पहुंचे साथ
विजय और तृषा ने अफेयर के चर्चों पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि इस बीच जब दोनों एक शादी में साथ पहुंचे तो इस गॉसिप को लोग कन्फर्म मानने लगे। रिपोर्ट्स यह भी थीं कि तृषा की मां एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी बेटी की शादी की तरफ इशारा कर चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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