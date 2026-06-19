सुहासिनी मुले ने बताया, 60 साल में शादी करने पर क्या बोली थीं मां; जानें- बच्चों पर क्या सोचती हैं एक्ट्रेस
सुहासिनी मुले अब 75 साल की हो चुकी हैं। 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया तो हर कोई हैरान था। सुहासिनी ने बताया कि इस पर उनकी मां का क्या रिएक्शन था और बच्चों के बारे में वह क्या सोचती हैं।
एक्ट्रेस सुहासिनी मुले की शादी इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। एक रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कैसे 60 साल की उम्र में शादी करने का फैसला लिया। साथ ही यह भी बताया कि इस पर उनकी मां का रिएक्शन कैसा था। सुहासिनी बच्चे पैदा करने पर भी बात की। कहा कि बच्चे पैदा करना गलत नहीं है लेकिन उनका जैसा काम था उसमें बच्चे होने पर करियर से ध्यान हट सकता था।
शादी से पहले क्या सोचा
सुहासिनी सुहाना सफर पॉडकास्ट में थीं। वहां उन्होंने बताया कि शादी से पहले वह क्या सोच रही थीं और उनकी मां का क्या कहना था। वह बताती हैं, 'मैंने सोचा कि क्या अब 60 साल की उम्र में मैं अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहती हूं? मैंने सोचा क्या होगा? खराब से खराब होगा कि शादी करेंगे, नहीं पटेगी, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। बिना किसी गिला के कड़वाहट के। तो मुझे लगा कि शायद ना चले।'
मां का कैसा था रिएक्शन
सुहासिनी ने शादी पर अपनी मां का रिएक्शन बताया। वह बोलीं, 'मेरी मां कहती थी कि तुम्हारे जो हाथ की लगाम है वो बहुत साल पहले छोड़ दी, क्योंकि निकल गई वो। भगवान जाने कौन तुम्हें झेलेगा। वो बार-बार अतुल से पूछती थी कि क्या तुम खुश हो? तुम ठीक हो?'
बच्चों पर क्या है राय
बच्चों पर सुहासिनी बोलीं, 'मैं डॉक्युमेंट्री फिल्मों में काम करती थी और महीने में 15 दिन ट्रैवल करती थी। अब आप एक बार बच्चों को जन्म दे देते हैं, आप पति से तो पीछा छुड़ा सकते हैं लेकिन बच्चों से नहीं। फिर आपका फोकस करियर से बच्चों पर आ जाता है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैंने सोच रखा था कि अगर बच्चे होंगे, शादी करूंगी तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।'
कैसे हुई अतुल से शादी
सुहासिनी के पति का नाम अतुल गुर्तु है। उन्होंने बताया कि वह सोशल मीडिया पर एक दोस्त के कहने पर आई थीं। उन्हें लगा था कि काम से जुड़े मौके खोजने में मदद मिलेगी। वहां अतुल की प्रोफाइल दिखी तो उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। दोनों की बातचीत शुरू हुई। मेल पर बातें हुईं और फिर शादी का फैसला ले लिया। दोनों ने साल 2011 में शादी की थी।
सुहासिनी मुले के बारे में
सुहासिनी मुले अब 75 साल की हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी से पहले लंबे समय तक वह लिव-इन में रह चुकी हैं। उन्होंने लगान, दिल चाहता है, हमराज, पेज 3, धमाल, दे दे प्यार दे 2 और इक्कीस जैसी फिल्मों में काम किया है। वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी, विरासत, देवों के देव महादेव, उड़ान, इत्ती सी खुसी जैसे टीवी शोज में भी आ चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।