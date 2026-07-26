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एक्ट्रेस शगुफ्ता ने गोविंदा को बताया आमिर खान से बड़ा परफेक्शनिस्ट, बोलीं-कादर खान लेट आने से थे परेशान

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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गोविंदा के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस शगुफ्ता ने बताया कि एक्टर के लेट आने के वजह से कादर खान को भी आता था गुस्सा। आमिर खान से बड़े परफेक्शनिस्ट हैं गोविंदा।

govinda and aamir khan
गोविंदा और आमिर खान

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को इंडस्ट्री परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। एक्टर के साथ काम करने वाले लोग अक्सर काम के प्रति उनके लगाव और जुनून की तारीफ करते हैं। एक सीन को परफेक्ट तरह से शूट करने के लिए आमिर कई रिटेक लेते हैं, ऑडियंस को अपना बेस्ट कम ही पेश करते हैं और इसलिए उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। लेकिन एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने एक इंटरव्यू में गोविंदा को आमिर से बड़ा परफेक्शनिस्ट बताया है।

हीरो नंबर 1 के सेट पर होती थी मस्ती

हाल में सिद्धार्थ कनन के शो में पर पहुंचीं शगुफ्ता ने बताया कि हीरो नंबर 1 में काम करना कितना मजेदार था। एक्ट्रेस ने कहा हम बहुत मस्ती करते थे फिर चाहे गोविंदा या करिश्मा सेट पर मौजूद हो या नहीं। हम लोग पेड हॉलिडे पर थे। शूटिंग का सेट ऊटी में लगा था। हम मिथुन दा के होटल में रुके थे। जब उन्हें पता चला कि हम उनके होटल में रुके है तो वो हमसे मिलने आए और उन्होंने खुद बनाया हुआ सी फूड बनाया।

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गोविंदा

आमिर खान से बड़े परफेक्शनिस्ट हैं गोविंदा

आगे शगुफ्ता ने बताया कि गोविंदा सुबह 9 की शिफ्ट में दोपहर 1 या 2 बजे तक आते थे। उससे पहले कभी नहीं। गोविंदा के साथ बस यही एक दिक्कत थी, नहीं तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ 3 से 4 फिल्में की हैं। वो बहुत ही अच्छे और मजाकिया हैं। वो एक सीन के लिए 25 बार रिहर्सल करते थे।गोविंदा, आमिर से बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। डेविड सर सीन को ओके भी कर देते थे लेकिन वो माफी मांग कर उस सीन को दोबारा शूट करते थे। उनकी आंखों में परफेक्शन इतना मजबूती से नजर आता था कि वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि सामने खड़ा इंसान थका हुआ होगा। शगुफ्ता ने आगे ये भी बताया कि गोविंदा के लेट आने से कादर खान भी गुस्सा हो जाते थे। दूसरे को-स्टार्स को भी परेशानी होती थी। गोविंदा हर दिन लेट आते थे। लेकिन मेकर्स के पर कोई दूसरा आप्शन नहीं था।

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गोविंदा को बताया इंडस्ट्री का बड़ा एक्टर

बता दें, 90 का दशक गोविंदा के नाम रहा। 80 के दशक में उन्होंने एक्शन और रोमांटिक फिल्मों से अपनी एक्टिंग का धमाका किया। लेकिन 90 के दशक में उनकी कॉमेडी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्टर और स्टार बना दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग की तारीफ होती है। एक्टिंग पेशे की समझ रखने वाले लोग उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कलाकार मानते हैं। लेकिन अब गोविंदा इंडस्ट्री से दूर हो चुके हैं। हाल में उन्होंने अपने कमबैक की बात भी कही थी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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