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आकांक्षा चमोला को टीवी में नहीं मिलेगा काम, एक्ट्रेस के बाईसेक्सुअल होने पर बोलीं नारायणी

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने आकांक्षा चमोला के बाईसेक्सुअल होने वाले कन्फेशन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें टीवी इंडस्ट्री में तो काम नहीं मिलेगा। ओटीटी के लिए आकांक्षा बेस्ट हैं। 

Akanksha Chamola and Naryanai Shastri
आकांक्षा चमोला और नारायणी शास्त्री

नेटफ्लिक्स की सीरीज लॉकअप में आकांक्षा चमोला ने बताया था कि वो बाईसेक्सुअल है। उनके इस कन्फेशन को सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। अब टीवी की एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने आकांक्षा चमोला के इस कन्फेशन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि आकांक्षा को अब टीवी में काम नहीं मिलेगा। उनकी पर्सनालिटी ओटीटी के लिए बेस्ट हैं।

नारायणी बोलीं- आकांक्षा टीवी में नहीं करना चाहती हैं काम

सिद्धार्थ कनन ने नारायणी शास्त्री से सवाल किया कि आकांक्षा ने हाल ही में कैमरा पर कहा कि वो बाईसेक्सुअल है, और जैसी की इंडस्ट्री है क्या उनके काम पर असर डालेगा? नारायणी ने कहा- मुझे नहीं लगता वो टीवी में काम करना भी हैं। मुझे लगता है कि वो ओटीटी में काम करना चाहती हैं, जहां पर सब कुछ ही ठीक है।

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नारायणी बोलीं- एक्टिंग के बारे में कोई नहीं करता बात

नारायणी ने आगे कहा कि बहुत अजीब सिस्टम्स हो गए हैं कि आप ओटीटी के लिए ये सब बोल सकते हो, ऐसी आपकी छवि हो सकती है। टीवी पर ऐसा बोल सकते हो, फिल्म के लिए ऐसा बोल सकते हो…एक्टिंग की कोई बात कर ही नहीं रहा है जिसकी जरूरत तीनों ही चीजों में है। सिर्फ छवि के बारे में बात हो रही है।

क्या आकांक्षा चमोला को टीवी में नहीं मिलेगा काम?

नारायणी ने कहा कि आकांक्षा की जो छवि है वो ओटीटी के लिए परफेक्ट है। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर एक पर्सेंट भी वो चाहें टीवी में काम करना तो? नारायणी ने साफ कहा- नहीं जा पाएंगी। टीवी में आपको अच्छी बहू, अच्छी लड़की, जो वर्जिन हो…ऐसी ही छवि आपको चाहिए होती है। ओटीटी में तो सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि टीवी उन्हें अप्रोच करेगा। उन्हें नहीं लगता कि वो टीवी में काम करना चाहती हैं।

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आकांक्षा-गौरव के तलाक पर क्या बोलीं नारायणी

इसी बातचीत के दौरान आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के अलग होने वाली बात को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जब वो कुछ ऐसा सुनती हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने वो कहा है। वो सोचती हैं कि ये एक इंसान की पर्सनल लाइफ है और उनके जीवन में काफी कुछ चल रहा है। गौरव के लॉकअप के एपिसोड में आने को लेकर उन्होंने कहा कि जब आप किसी से 9 साल की शादी में हो तो आप किसी न किसी तरीके से उसे सपोर्ट करना चाहोगे ही।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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