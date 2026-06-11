मधु ने रंजीत को क्यों कहा ‘रेप स्पेशलिस्ट’, बोलीं- फूल और कांटे में प्यार के नाम पर दिखाया हैरासमेंट
फूल और कांटे एक्ट्रेस मधु का कहना है कि 90 के दशक में जो फिल्मों में होता था उसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब हैरासमेंट करने वाला लड़का हीरो होता था और हिरोइन को उससे प्यार हो जाता था।
एक्ट्रेस मधु का कहना है कि उनकी फिल्म फूल और कांटे में हीरो ने छेड़छाड़ और हैरासमेंट किया। इसके बाद भी मूवी हिट थी। इसकी ट्रोलिंग भी हुई। आज के जमाने में ऐसा होता तो शायद लोग इसको क्रिटिसाइज करते। ऐसे ही पुराने जमाने की फिल्मों में रेप सीन होते थे। रंजीत को तो रेप एक्सपर्ट कहा जाता था। हालांकि अब फिल्मों में वैसे रेप सीन नहीं दिखाए जा सकते।
ज्यादातर फिल्मों में होता था रेप
मधु आईएएनएस से बात कर रही थीं। वह बोलीं, 'पुराने जमाने में रेप सीन को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था इसलिए ज्यादातर फिल्मों में ये सीन होते थे। इन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता था। सच कहूं तो रंजीत सर को रेप स्पेशलिस्ट कहा जाता था। इन सीन में खींचना, छटपटाना और असॉल्ट सब होता था। मेरे साथ भी एक ऐसा सीन हुआ है।'
फूल और कांटे में था हैरासमेंट
मधु आगे बोलती हैं, 'आज रेप सीन बमुश्किल ही किसी फिल्म में होता है। अगर होता भी है तो काफी सावधानी से दिखाया जाता है।' मधु ने अपनी फिल्म फूल और कांटे भी याद की। उन्होंने कहा कि उस समय प्यार के नाम पर जो हैरासमेंट दिखाया जाता था, आज के जमाने में कोई स्वीकार नहीं करता।
आज लड़का छेड़े तो जेल जाएगा
मधु ने कहा, 'फूल और कांटे में पहले दो गाने छेड़छाड़ पर ही हैं। लड़के एक कॉलेज की लड़की को छेड़ते हैं और सीटियां मारते हैं, मैं इसे रोमांस की तरह देख रही हूं और हम सब इसे रोमांस की तरह देखते हैं। मुझे उस ही लड़के से प्यार हो जाता है जो मुझे छेड़ रहा है और परेशान कर रहा है। आज आप ऐसे लड़के को जेल पहुंचा दोगे। अगर आज कोई लड़का कॉलेज में आपका पीछा करे और ये सब करे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा।'
प्यार और हैरासमेंट अलग
मधु बोलीं कि आज अगर आप किसी फिल्म में ये सब दिखाते हैं, क्योंकि फिल्म में दिखा तो दर्शक इसकी तारीफ करेंगे और यंग लोगों को इससे परमिशन मिल जाएगी कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। पर प्यार में ऐसा नहीं होता, ये छेड़छाड़ और हैरासमेंट है।
90 के दशक में हिट था ये सब
मधु बोलती हैं, '90 के दशक में ये चीजें बड़ी हिट थीं और मैं ऐसी हिट का हिस्सा रह चुकी हूं। उसको ट्रोल नहीं किया गया, वो तो बड़ी हिट ही हो गई। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि जो हमारी सोसायटी में चल रहा होता है सिनेमा वही दिखाता है।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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