प्लेन क्रैश में हुई थी ‘पा’ एक्ट्रेस की मौत, आखिरी मैसेज में लिखी थी झकझोर देने वाली बात
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की चाइल्ड एक्ट्रेस का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। वह सिर्फ 14 साल की थीं जब उनकी मौत हुई थी। उनका साथ उनकी मां का भी निधन हो गया था।
आपको तरुणी सचदेव याद हैं? इन्होंने अभिषेक बच्चन और विद्या बालन की फिल्म ‘पा’ में अमिताभ बच्चन की दोस्त का किरदार निभाया था। एक समय ऐसा था जब ये छोटी-सी एक्ट्रेस इंडिया की फेमस चाइल्ड एक्ट्रेसेस में से एक थीं। इनका रसना का एड इतना वायरल हुआ था कि लोग इन्हें 'रसना गर्ल' कहने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जब तरुणी सिर्फ 14 साल की थीं तब इनकी मौत हो गई थी।
कैसे हुई थी डेथ?
तरुणी और उनकी मां गीता सचदेव नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर की तीर्थयात्रा पर जा रहे एक ग्रुप का हिस्सा थे। विमान लैंडिंग के समय पहाड़ी से टकरा गया था और क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में तरुणी और उनकी मां गीता का निधन हो गया था। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया था।
दंग कर देने वाली बात
हैरान करने की बात ये है कि तरुणी का जन्म 14 मई 1998 को हुआ था और उनकी मृत्यु 14 मई 2012 को हुई थी। मतलब उन्होंने अपने 14वें जन्मदिन पर इस दुनिया को अलविदा कहा था।
इन फिल्मों में आई थीं नजर
- तरुणी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'पा' (Paa) में काम किया था।
- उन्होंने मलयालम फिल्मों 'वेल्ली नक्षत्रम' और 'सत्यम' में भी अभिनय किया था।
- वह 50 से अधिक विज्ञापनों का हिस्सा रही थीं, जिस में से रसना का विज्ञापन सबसे ज्यादा फेमस हुआ था।
पहले ही हो गया था हादसे का एहसास
तरुणी के पिता हरीश सचदेव ने इंडिया टुडे को बताया था कि तरुणी को पहले से एहसास हो गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। उन्होंने कहा था, ‘मुझे लगता है तरुणी को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। फ्लाइट में बैठने के बाद उसने अपनी दोस्त को मैसेज किया था। लिखा था, अगर ये प्लेन क्रैश हो जाता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आई लव यू।’
