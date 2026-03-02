Hindustan Hindi News
प्लेन क्रैश में हुई थी ‘पा’ एक्ट्रेस की मौत, आखिरी मैसेज में लिखी थी झकझोर देने वाली बात

Mar 02, 2026 10:59 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की चाइल्ड एक्ट्रेस का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। वह सिर्फ 14 साल की थीं जब उनकी मौत हुई थी। उनका साथ उनकी मां का भी निधन हो गया था।

आपको तरुणी सचदेव याद हैं? इन्होंने अभिषेक बच्चन और विद्या बालन की फिल्म ‘पा’ में अमिताभ बच्चन की दोस्त का किरदार निभाया था। एक समय ऐसा था जब ये छोटी-सी एक्ट्रेस इंडिया की फेमस चाइल्ड एक्ट्रेसेस में से एक थीं। इनका रसना का एड इतना वायरल हुआ था कि लोग इन्हें 'रसना गर्ल' कहने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जब तरुणी सिर्फ 14 साल की थीं तब इनकी मौत हो गई थी।

कैसे हुई थी डेथ?

तरुणी और उनकी मां गीता सचदेव नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर की तीर्थयात्रा पर जा रहे एक ग्रुप का हिस्सा थे। विमान लैंडिंग के समय पहाड़ी से टकरा गया था और क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में तरुणी और उनकी मां गीता का निधन हो गया था। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया था।

दंग कर देने वाली बात

हैरान करने की बात ये है कि तरुणी का जन्म 14 मई 1998 को हुआ था और उनकी मृत्यु 14 मई 2012 को हुई थी। मतलब उन्होंने अपने 14वें जन्मदिन पर इस दुनिया को अलविदा कहा था।

इन फिल्मों में आई थीं नजर

  • तरुणी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'पा' (Paa) में काम किया था।
  • उन्होंने मलयालम फिल्मों 'वेल्ली नक्षत्रम' और 'सत्यम' में भी अभिनय किया था।
  • वह 50 से अधिक विज्ञापनों का हिस्सा रही थीं, जिस में से रसना का विज्ञापन सबसे ज्यादा फेमस हुआ था।

पहले ही हो गया था हादसे का एहसास

तरुणी के पिता हरीश सचदेव ने इंडिया टुडे को बताया था कि तरुणी को पहले से एहसास हो गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। उन्होंने कहा था, ‘मुझे लगता है तरुणी को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। फ्लाइट में बैठने के बाद उसने अपनी दोस्त को मैसेज किया था। लिखा था, अगर ये प्लेन क्रैश हो जाता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आई लव यू।’

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

