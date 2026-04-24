बचपन में मां की सहेली ने कहा बदसूरत, जीता मिस इंडिया का ताज; कैंसर होने पर खुश हुई थी ये एक्ट्रेस
एक एक्ट्रेस जिसकी मुस्कान पर कोई भी दिल हार जाए लेकिन उनका मन में ना जाने कौन सा दुख था। एक्टिंग से कई अवॉर्ड जीते जब उन्हें पता चला का कैंसर है तो खुश हो गईं कि मुक्ति मिल जाएगी।
हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस जो किसी भी कॉम्प्लैक्स कैरेक्टर को पर्दे पर बखूबी निभा लेती थीं। जब पैदा हुई तो ऐस्ट्रोलॉजर ने मां को बताया कि पवित्र आत्मा का जन्म हुआ है। जीवन में एक मोड़ आया जब उन्हें मां से ही कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बचपन में साधारण शक्ल-सूरत की वजह से लोग उनका मजाक उड़ा देते थे। 16 साल की उम्र में वह मिस इंडिया बनीं। उनके परिवार के कई लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं। उनका बेटा, बहन, बहन की बेटियां...सबको आपने फिल्मों में देखा होगा। जानिए, उस एक्ट्रेस की जिंदगी के कुछ अनछुए किस्से।
जब मां की सहेली ने कहा बदसूरत
अगर आप गेस नहीं कर पाए तो बता दें कि हम नूतन की बात कर रहे हैं। पर्दे पर उनकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी लेकिन उनके अंदर का दर्द सिर्फ करीबी ही जानते थे। एक बार देव आनंद भी इस बारे में बोले थे, नूतन के अंदर दुख की गहरी रेखा थी। उनके जीवन का आखिरी समय दुखभरा था। नूतन एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी थीं। उनकी दो बहनें तनुजा और चित्रा थीं, नूतन तीनों बहनों में बड़ी थीं। नूतन जब छोटी थीं तो दुबली-पतली थीं, साधारण दिखतीं और दब्बू सी थीं। उनकी मां की सहेलियों ने उन्हें कुरूप कहा और यह बात नूतन ने सुन ली थी। नूतन ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था, 'मुझे याद है, जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मां की सहेली काफी देर तक तिरस्कार से मेरी ओर देखने के बाद बोलीं, 'सच कहूं शोभना कितनी बदसूरत बच्ची है तुम्हारी।' '
1951 में बनीं मिस इंडिया
नूतन की मां ने उन्हें ग्रूमिंग के लिए स्विस फिनिशिंग स्कूल भेजा था। वहां उनकी ग्रूमिंग हुई और नूतन का वजन बढ़ा। 1950 में शोभना ने नूतन को हमारी बेटी फिल्म से लॉन्च किया। 1951 में नूतन मिस इंडिया बनीं। नूतन ने सीमा, सुजाता, अनाड़ी, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग की और अवॉर्ड जीते।
रजनीश बहल से शादी
नूतन और शम्मी कपूर के अफेयर के चर्चे थे लेकिन बताया जाता है कि शोभना समर्थ इसके लिए राजी नहीं थीं। 1959 में नूतन की शादी नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हो गई। उन्होंने बेटे मोहनीश बहल को जन्म दिया। नूतन पति के सपोर्ट से शादी के बाद भी काम करती रहीं।
मां से बिगड़े रिश्ते
पैसों की वजह से नूतन के रिश्ते उनकी मां और बहनों से खराब हो गए थे। रिपोर्ट्स थीं कि शोभना ने उनके फंड्स गलत तरह से इस्तेमाल किए। इस वजह से नूतन ने उन पर केस कर दिया था। मां-बेटी के बीच करीब दो दशक तक बातचीत बंद रही। नूतन की नानी बीमार हुईं इसके बाद उनकी मां से बातचीत फिर से शुरू हो गई थी। उनका केस भी निपट गया था।
ब्रेस्ट कैंसर ने ली जान
नूतन को 1990 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, वह गंभीर बीमारी से दुखी नहीं बल्कि खुश थीं। उन्होंने अपनी मां से कहा, आज मी सुतली (आज मैं आजाद हो गई हूं)। नूतन ने जीने की इच्छा छोड़ दी और धीरे-धीरे खुद को करीबियों से दूर कर लिया। वह अपना ध्यान भी नहीं रखती थीं और आखिरी दिन का इंतजार करने लगीं। धीरे-धीरे उनका कैंसर लिवर तक पहुंच गया और 21 फरवरी 1991 में नूतन दुनिया छोड़कर चली गईं।
क्या बोले थे ज्योतिषी
फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, नूतन की मां शोभना ने यह बात एक जर्नलिस्ट को बताई थी कि नूतन जब पैदा हुईं तो शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रोती रहती थीं। शोभना ने एक ज्योतिषी को दिखाया तो उन्होंने बताया था कि वह एक महान आत्मा हैं। इस दुनिया में नहीं आना चाहती थीं, कुछ अधूरा था जिसे पूरा करने आई हैं। पूर करके वापस चली जाएंगी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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