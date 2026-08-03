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‘पुलिस ने जो बर्बरता की उसका क्या?’, भूमि पेडनेकर से सोशल मीडिया पर क्यों पूछे जा रहे हैं तीखे सवाल?

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Bhumi Pednekar: भूमि पेडनेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल, उन्होंने वीडियो पोस्ट कर छात्रों को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है।

Bhumi Pednekar faces online backlash after calling out protesters for abusing PM Modi
पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले प्रदर्शनकारियों को भूमि पेडनेकर ने लताड़ा, छात्रों ने कर दिया ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर से सोशल मीडिया पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल, भूमि ने रविवार को वीडियो पोस्ट कर युवाओं को सलाह दी कि वे बिना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए अपना गुस्सा जाहिर करें, क्योंकि ऐसी भाषा देश की संस्कृति को नहीं दर्शाती। ऐसे में लोग भड़क गए। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों की पिटाई, लाठीचार्ज और उन पर बंदूकें तानने की घटनाओं के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा।

भूमि पेडनेकर ने अपने वीडियो में क्या कहा?

भूमि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल की जा रही अभद्र भाषा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर चिंता जताई। एक्ट्रेस ने कहा, 'अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश का युवा कर रहा है... हम इस तरह बात नहीं करते। हम देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। युवाओं को बिना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए, शालीनता के साथ अपनी असहमति और गुस्सा जाहिर करना चाहिए।'

भूमि पेडनेकर से सोशल मीडिया यूजर्स ने पूछे सवाल

सोशल मीडिया यूजर्स भूमि के वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की भाषा पर तो आपने बात कर ली, लेकिन पुलिस की उस कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। एक यूजर ने लिखा, 'क्या सही है? कोई आपको एक गाली दे या आप पर AK47 से गोली चलाए? आप भाषा की तो निंदा कर रही हैं, लेकिन उस हिंसा की निंदा नहीं कर रही हैं जिसका स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ा।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब हमारे मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको उनकी आलोचना करनी चाहिए।' तीसरे यूजर ने कहा, 'भूमि, सम्मान मांगा नहीं जा सकता!! कमाना पड़ता है।'

क्यों हो रहा था प्रदर्शन?

ये पूरा विवाद नीट पेपर लीक मामले के बाद शुरू हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए थे। वे एजुकेशन सिस्टम में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। जब उनकी मांगे नहीं सुनी गईं तब उन्होंने 20 जुलाई के दिन संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा छात्रों को पीटे जाने के वीडियो वायरल हुए, जिससे जन आक्रोश और बढ़ गया। इसी गुस्से के बीच कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते सुनाई दिए थे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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