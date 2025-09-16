शाहरुख खान का ऐसा है अपनी मैनेजर पूजा ददलानी से रिश्ता, इशारों में करते हैं बातें

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से एक्टर के रिश्ते के बारे में ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की इस एक्ट्रेस ने बात की है। उन्होंने बताया कि एक्टर अपनी मैनेजर की आंखो के इशारे भी समझते हैं।

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर रिलीज के बाद से लगातार चर्चा में है। ट्रेलर में जहां शाहरुख खान और उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह की झलक देखने को मिली, वहीं लंबे समय से किंग खान की मैनेजर रहीं पूजा ददलानी भी नज़र आईं। भले ही पूजा पब्लिक फिगर न हों, लेकिन शाहरुख खान के फैंस उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। अक्सर पब्लिक अपीयरेंस में सुपरस्टार के ठीक बगल में खड़ी नजर आती हैं। अब वेब सीरीज की एक्ट्रेस अन्या ने शाहरुख और उनकी मैनेजर पूजा के बारे में बात की है।

अन्या सिंह ने बताया कैसा है शाहरुख और पूजा का रिश्ता आर्यन खान की सीरीज में अहम किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस अन्या सिंह ने हाल ही में शाहरुख और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी के खास बॉन्ड पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मुझे पूजा मैम से शुरुआत में मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में उनकी और शाहरुख सर का रिश्ता देखकर अच्छा लगा। उनका रिश्ता बिल्कुल परिवार जैसा है। सच कहूं तो मैं कभी पूजा बनना चाहूंगी क्योंकि उन्हें शाहरुख सर के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता है।”

इशारों-इशारों में होती है बातचीत अन्या सिंह ने आगे खुलासा किया कि पूजा और शाहरुख के बीच अच्छी समझ है। उन्होंने कहा, “कई बार पूजा मैम सिर्फ शाहरुख सर को देखती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वक्त पूरा हो गया है। उनका रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों बिना कुछ कहे इशारों-इशारों में बातें कर लेते हैं। यह तभी संभव है जब आप किसी को सच में बहुत अच्छे से जानते हों।”