अनन्या राज का हुआ निधन, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही थीं एक्ट्रेस
इंडियन एक्ट्रेस अनन्या राज का 35 साल की उम्र में निधन हो गया। अनन्या के परिवार ने 15 अगस्त को उनके निधन की खबर को कन्फर्म किया। परिवार ने बताया कि अनन्या लंबे समय से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रही थीं।
एक्टर अनन्या राज के परिवरा ने एक्ट्रेस के निधन की खबर को कन्फर्म किया है। अनन्या राज को 7व हावर्स टू गो (2016), द फाइनल एग्जिट (2017) और घोस्ट (2019) जैसी फिल्मों में नजर आई थीं। अनन्या राज के परिवार ने बताया कि एक्ट्रेस लंबे वक्त से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रही थीं।
अनन्या राज ने 15 जुलाई को ली आखिरी सांस
एक्ट्रेस के परिवार ने एक्ट्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस का निधन 15 जुलाई को हुआ था। एक्ट्रेस का निधन उनकी नींद में ही हुआ।
नींद में ही दुनिया को कहा अलविदा
एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किया गया है उस पर लिखा गया- ये अनन्या का परिवार है। बेहद दर्द के साथ बताना पड़ रहा है कि अनन्या का निधन 15 जुलाई की सुबह हुआ। उन्होंने अपनी नींद में दुनिया को अलविदा कहा।
परिवार ने बताया शारीरिक और मानसिक समस्या से जूझ रही थीं अनन्या
पोस्ट में आगे जानकारी दी गई- वह एक साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक परेशानी से जूझ रही थीं। और इन परेशानियों से वो एक योद्धा की तरह लड़ीं। वो एक मजबूत इरादों वाली लड़की थीं और एक रानी की तरह जीती थीं। बच्चा आपकी कमी हमेशा खलेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस मुश्किल समय में, हम प्राइवेसी और शांति बनाए रखना चाहते हैं।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
परिवार के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- उनका निधन जुलाई में हुआ और परिवार अब बता रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये हैरान करने वाला है। अनन्या खूबसूरत इंसान थीं। एक ने कहा- इस खबर पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ओम शांति।
2016 में किया था बॉलीवुड डेब्यू
अनन्या राज के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 2016 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। बॉलीवुड के साथ-साथ अनन्या राज रीजनल सिनेमा का भी हिस्सा थीं। वह तेलुगु फिल्म 'थग्गेदे ले' का हिस्सा थीं। वह तीन भाषाओं में बनी फिल्म 'मद्रासी गैंग' में भी नजर आई थीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना