100 करोड़ के क्लब में अक्षय कुमार की 19 फिल्में, रणवीर सिंह की 8, सलमान से इतना पीछे हैं शाहरुख

100 करोड़ के क्लब में अक्षय कुमार की 19 फिल्में, रणवीर सिंह की 8, सलमान से इतना पीछे हैं शाहरुख
आपको पता है 100 करोड़ के क्लब में अक्षय कुमार की एक या दो नहीं, 19 फिल्मों ने जगह बनाई है। वहीं ‘धुरंधर’ के सुपरहिट साबित होने के बाद रणवीर सिंह भी सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्म देने की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए हैं।
100 करोड़ के क्लब में कई सारे एक्टर्स की फिल्मों ने जगह बनाई है, लेकिन टॉप पर अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार की 19 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अक्षय कुमार के बाद इस लिस्ट में सलमान खान का नाम है। सलमान खान की 18 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई है। हैरान कर देनी वाली बात ये है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान से काफी पीछे हैं।
सलमान से कितना पीछे हैं शाहरुख?
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, जहां सलमान खान की 18 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में जगह बनाई है, वहीं शाहरुख खान की सिर्फ 10 फिल्में ही ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकाड़ा पार कर पाई हैं। यही कारण है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर पर हैं।
इस लिस्ट में अजय देवगन का भी नाम
तीसरे नंबर पर अजय देवगन हैं। उनकी 16 फिल्में 100 करोड़ के क्लब का हिस्सा हैं। वहीं रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। दोनों की आठ-आठ फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई है।
एक्टर्स के नाम और 100 करोड़ कमाने वालीं फिल्में
1.अक्षय कुमार - 19
2.सलमान खान - 18
3.अजय देवगन - 16
4.शाहरुख खान - 10
5.रणवीर सिंह - 8
6.ऋतिक रोशन - 8
अपकमिंग फिल्में
अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ अगले साल 2 अप्रैल के दिन रिलीज होगी। सलमान खान की अगली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ है। हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। अक्षय कुमार की ‘धमाल 4’, शाहरुख खान की ‘किंग’, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर पार्ट 2’ और ऋतिक रोशन की ‘कृष 4’ भी साल 2026 में रिलीज हो सकती है।
