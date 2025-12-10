Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडActors who have made it to the 100 Crore club akshay kumar ranveer singh dhurandhar shahrukh khan salman khan
100 करोड़ के क्लब में अक्षय कुमार की 19 फिल्में, रणवीर सिंह की 8, सलमान से इतना पीछे हैं शाहरुख

संक्षेप:

आपको पता है 100 करोड़ के क्लब में अक्षय कुमार की एक या दो नहीं, 19 फिल्मों ने जगह बनाई है। वहीं ‘धुरंधर’ के सुपरहिट साबित होने के बाद रणवीर सिंह भी सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्म देने की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए हैं।

Dec 10, 2025 04:21 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
100 करोड़ के क्लब में कई सारे एक्टर्स की फिल्मों ने जगह बनाई है, लेकिन टॉप पर अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार की 19 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अक्षय कुमार के बाद इस लिस्ट में सलमान खान का नाम है। सलमान खान की 18 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई है। हैरान कर देनी वाली बात ये है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान से काफी पीछे हैं।

शाहरुख खान, सलमान खान

सलमान से कितना पीछे हैं शाहरुख?

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, जहां सलमान खान की 18 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में जगह बनाई है, वहीं शाहरुख खान की सिर्फ 10 फिल्में ही ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकाड़ा पार कर पाई हैं। यही कारण है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर पर हैं।

इस लिस्ट में अजय देवगन का भी नाम

तीसरे नंबर पर अजय देवगन हैं। उनकी 16 फिल्में 100 करोड़ के क्लब का हिस्सा हैं। वहीं रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। दोनों की आठ-आठ फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई है।

एक्टर्स के नाम और 100 करोड़ कमाने वालीं फिल्में

1.अक्षय कुमार - 19

2.सलमान खान - 18

3.अजय देवगन - 16

4.शाहरुख खान - 10

5.रणवीर सिंह - 8

6.ऋतिक रोशन - 8

अजय देवगन

अपकमिंग फिल्में

अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ अगले साल 2 अप्रैल के दिन रिलीज होगी। सलमान खान की अगली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ है। हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। अक्षय कुमार की ‘धमाल 4’, शाहरुख खान की ‘किंग’, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर पार्ट 2’ और ऋतिक रोशन की ‘कृष 4’ भी साल 2026 में रिलीज हो सकती है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

