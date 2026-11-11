इन 6 एक्टर्स को है सांस की दिक्कत, पटाखों और प्रदूषण पर दे चुके हैं बयान
आम लोगों की तरह सेलेब्रिटीज भी दिवाली के बाद तेजी से बढ़ने वाले प्रदूषण से परेशान होते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत कहीं ज्यादा होती है, जो पहले ही सांस की दिक्कत से परेशान हैं।
दिवाली के बाद प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली या मुंबई ही नहीं, कई छोटे शहर भी परेशान हैं। बड़े शहरों में गाड़ियों और फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण का लेवल पहले ही काफी ज्यादा होता है, पटाखे इसे और भी भयानक स्तर तक बढ़ा देते हैं। लोगों को सांस की दिक्कत होने लगती है और इससे सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलेब्रिटीज भी परेशान होते हैं। क्योंकि शहर और हवा तो उनके लिए भी एक ही है। तो चलिए आज जानते हैं उन सेलेब्रिटीज के बारे में, जिन्हें सांस की दिक्कत है।
बॉलीवुड सेलेब्रिटीज लंबे वक्त से प्रदूषण नहीं करने और दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील करते रहे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्हें लंबे वक्त से अस्थमा की दिक्कत है और वह प्रदूषण और सांस की तकलीफ जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर चुके हैं। अमिताभ पूरे वक्त अपने साथ एक इनहेलर कैसी करते हैं।
बॉलीवुड और साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को 5 साल की उम्र में ही ब्रोंकियल अस्थमा हो गया था। वह इस बीमारी और इनहेलर के इस्तेमाल को लेकर समाज में फैली झिझक को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाती हैं। काजल ने कहा था- “मुझे 5 साल की उम्र में अस्थमा का पता चला था और धूल या धुएं के संपर्क में आने पर यह तुरंत बढ़ जाता है।”
बॉलीवुड की देसी गर्ल पॉल्यूशन और पटाखों को लेकर खुलकर बोलती रही हैं। उन्हें भी सांस की दिक्कत है और PC ने अपने एक बयान में कहा था, "इस दिवाली पर पटाखों को स्किप कीजिए। दिवाली को रोशनी, लड्डुओं और प्यार का त्योहार रहने दीजिए, प्रदूषण का नहीं। पटाखों का इस्तेमाल कम करें, ताकि मेरी तरह अस्थमा के मरीज, सभी जानवर और हर कोई इस त्योहार का आनंद ले सके।"
ऋतिक रोशन
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि वह भी अस्थमा से पीड़ित रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन वर्कआउट से इसे काफी कंट्रोल कर लिया है।
भारती सिंह को भी लंबे वक्त से सांस की दिक्कत है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, "अस्थमा के चलते धूल और धुएं वाली जगहों पर मेरी सांस फूलने लगती है, इसलिए मैं हमेशा अपना इनहेलर साथ रखती हूं ताकि काम और जिंदगी न रुके।" कॉमेडी क्वीन कभी बार पॉल्यूशन और इस तरह के अन्य अभियानों में हिस्सा लेती रहती हैं।
परेश रावल
परेश रावल भी अस्थमा से पीड़ित हैं। वह धूल और धुएं से बचकर और दवाओं के सहारे अपने काम को जारी रखते हैं। हालांकि परेश रावल ने कभी भी दिवाली या प्रदूषण को लेकर कभी खुलकर बयान नहीं दिए हैं। लेकिन वह भी हैं जिन्हें दिवाली के बाद बढ़ने वाला प्रदूषण बुरी तरह प्रभावित करता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग