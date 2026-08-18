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लुक बदलने पर तारीफ की बजाए मिली बुराई, अचानक बहुत वजन घटाकर ट्रोल हुए ये एक्टर्स

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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कई बड़े एक्टर्स और सेलेब्रिटीज ने एक वक्त के बाद खुद को नया लुक देने के लिए वेट लूज किया, लेकिन जरूरत से ज्यादा दुबला हो जाने की वजह से उन्हें तारीफ से ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ गई।

Actors who got trolled for weight loss
वजन घटाना जहां कई बार तारीफ की वजह बनता है, वहीं कुछ एक्टर्स के लिए यह ट्रोलिंग का कारण बन गया।

एक्टर-प्रोड्यूसर सोहेल खान के ड्रैस्टिक वेट लॉस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पहले जहां वह काफी बल्की और मस्कुलर लुक में नजर आते थे, वहीं अब सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक लिया है और मसल्स भी काफी लूज किए हैं। हालांकि सोहेल खान के इस नए लुक पर तारीफें कम और उन्हें ट्रोलिंग ज्यादा झेलनी पड़ रही है। सोहेल खान इकलौते सेलेब्रिटी नहीं हैं जिन्हें वजन घटाने के बाद ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी है। ऐसा पहले अन्य कई सेलेब्रिटीज के साथ हो चुका है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में।

हिमेश रेशमिया

बॉलीवुड सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया का एक दौर ऐसा भी था जब शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती थी, जिसमें हिमेश का गाना और उनका म्यूजिक नहीं होता था। लंबे वक्त तक म्यूजिक बनाने के बाद जब हिमेश गायकी की दुनिया में उतरे तो उन्होंने तूफान मचा दिया। उनका हर गाना चार्टबस्टर हो जाता था। फिर हिमेश ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और यहां तक भी सब ठीक था। गड़बड़ हुई जब उन्होंने अचानक अपना बहुत वजन घटाया। हिमेश ट्रोल होने लगे और इसके बाद उनके गाने और फिल्में भी पिटते चले गए।

राम कपूर

टीवी की दुनिया में कामयाबी की झंडे गाढ़ने के साथ-साथ राम कपूर ने फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे वक्त के दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखा। उनकी पहचान इसी लुक के साथ बन चुकी थी, लेकिन जब अचानक उन्होंने वजन घटाया तो उनका वजन तो घटा ही, साथ ही चेहरा भी काफी अलग दिखने लगा। लोग उन्हें इस नए लुक के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वह काफी ट्रोल हुए।

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करण जौहर

बॉलीवुड की दुनिया का ऐसा नाम, जिसने न सिर्फ हमें ढेरों यादगार फिल्में दीं, बल्कि हिंदी सिनेमा को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। करण जौहर को हमने शुरू से एक खास लुक कैरी करते देखा। लेकिन फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटा लिया तो उन पर ओजेम्पिक और मूंजारो जैसी ड्रग्स लेने का आरोप लगा। करण जौहर फंकी लुक के साथ बहुत पतले दुबले लुक के लिए काफी ट्रोल हुए थे।

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राजकुमार राव

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को भी बार-बार वजन घटाने और बढ़ाने की वजह से ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है। वजह यह कि राजकुमार राव की कद काठी उतनी विशाल नहीं है कि वह इस तरह के ट्रांजिशन के बाद भी नॉर्मल लगते। जब उन्होंने वजन कुछ फिल्मों के लिए घटाया तो वह काफी दुबले लगने लगे, वहीं जब बढ़ाया तो काफी मस्कुलर और हैवी दिखते। यही वजह थी कि राजकुमार राव भी वेट लॉस के लिए ट्रोलिंग झेल चुके हैं।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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