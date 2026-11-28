छोटी सी फिल्म से चमक गए थे ये एक्टर, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
कार्तिक आर्यन से लेकर राजकुमार राव तक ये सभी एक्टर्स एक छोटी फिल्म से चमक गए थे। चलिए जानते हैं आज चार्ज करते है कितने करोड़ फीस?
कई बॉलीवुड एक्टर्स की किस्मत का ताला खुलने से पहले उन्होंने सालों स्ट्रगल किया होता है। फिर उन्हें एक ऐसी फिल्म मिल जाती है, जो उनकी तकदीर पलटकर रख देती है। आज ऐसी ही कुछ फिल्मों और उनसे चमके एक्टर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगें कि ये एक्टर्स आज एक फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं। इन एक्टर्स ने ₹35 लाख से ₹8 करोड़ तक जितनी छोटे बजट वाली फिल्मों से अपनी शुरुआत की थी। आज एक-एक फिल्म के लिए 10 से 50 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन एक्टर्स और उनके करियर को जबरदस्त उछाल देने वाली इन लो बजट मूवीज के बारे में।
राजकुमार राव
साल 2013 में आई फिल्म 'शाहिद' का बजट महज 35 लाख रुपये था। इस फिल्म में राजकुमार राव ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म छोटी थी, लेकिन राजकुमार राव का काम इतना कमाल का था, कि वह लोगों की नजरों में चमक गए। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को नेशनल अवॉर्ड मिला और इसके बाद 'बरेली की बर्फी', 'न्यूटन' और 'स्त्री' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को रफ्तार दी। आज वह एक फिल्म के लिए 10 से 20 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं।
कार्तिक आर्यन
कार्तिक आर्यन ने अपनी शुरुआत की थी साल 2011 में आई फिल्म 'प्यार का पंचनामा' के साथ। महज 3 करोड़ रुपये बजट वाली इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इसने बॉक्स ऑफिस पर 17.5 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद कार्तिक आर्यन ने अपनी अगली फिल्मों का चुनाव बहुत सोच-समझ कर किया। कार्तिक आर्यन की फिल्में कमाई के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने लगीं। आज वह एक फिल्म के लिए 30 से 50 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं।
आयुष्मान खुराना
कुछ मिलता-जुलता सा मामला आयुष्मान खुराना के साथ रहा था। साल 2012 में आई फिल्म 'विक्की डोनर' ने कार्तिक आर्यन को रातोरात स्टार बना दिया। महज 4-5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 66 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। आज कार्तिक आर्यन एक मशहूर चेहरा हैं और एक फिल्म के लिए 10 से 20 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं।
विक्की कौशल
भले ही बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल को स्टार 'उरी' ने बनाया, लेकिन उन्हें रातों-रात पहचान 'मसान' ने दिलाई थी। साल 2015 में आई इस फिल्म ने विक्की कौशल को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। उनके मीम बनने लगे और लोगों ने GIF शेयर करने शुरू कर दिए। आज विक्की कौशल एक स्टार एक्टर हैं और एक मूवी के लिए 20 से 35 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करते हैं।
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