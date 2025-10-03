Actors Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna got engaged विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हुई सगाई, जानें कब होगी दोनों की शादी, Bollywood Hindi News - Hindustan
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हुई सगाई, जानें कब होगी दोनों की शादी

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने आखिरकार सगाई कर ली है। यही नहीं, अब उनकी शादी की डेट भी सामने आ चुकी है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:50 PM
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सगाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सेरेमनी बेहद प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। चूंकि पूरी रस्म पर्दे के पीछे हुई इसलिए अभी तक सगाई की कोई फोटो सामने नहीं आई है। यही वजह है कि फैंस बेसब्री से दोनों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

कब होगी दाेनों की शादी?

अब सबकी नजरें उनकी शादी पर टिकी हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजय और रश्मिका अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि, शादी को लेकर बाकी डिटेल्स का इंतजार अभी किया जा रहा है।

कब से कर रहे हैं एक-दूसरे को डेट?

दोनों एक्टर्स ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है और न ही इस बारे में खुलकर बात की है। लेकिन कई बार दोनो को रेस्टोरेंट्स में साथ स्पॉट किया गया है और कई मौकों पर दोनों को साथ में छुट्टियां मानते भी स्पॉट किया गया है। विजय और रश्मिका का नाम पहली बार साल 2018 की सुपरहिट फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के दौरान जुड़ा था और इसके बाद 2019 में आई ‘डियर कॉमरेड’ ने उनके अफेयर के चर्चा तेज कर दिए थे।

वर्कफ्रंट

रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं विजय देवरकोंडा हाल ही में गौतम तिन्ननुरी की फिल्म ‘किंगडम’ में दिखे थे।

