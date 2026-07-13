एक्टर जिससे बाकियों को बचाने के लिए शूटिंग सेट पर रखना पड़ता था बॉडीगार्ड
आज सुनिए किस्सा एक ऐसे एक्टर का, जो शूटिंग सेट पर गुस्से में इतना पागल हो जाता था, कि बाकी एक्टर्स को उससे बचाने के लिए मेकर्स को बॉडीगार्ड और बाउंजर्स हायर करने पड़ गए थे।
एक्टर्स के साथ अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कई बॉडीगार्ड रहते हैं। ये बाउंसर्स और बॉडीगार्ड उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके साथ बॉडीगार्ड तो रखे जाते थे, लेकिन उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि उससे बाकी एक्टर्स और क्रू की सुरक्षा के लिए। किस्सा साल 1987 का है जब एक आइकॉनिक क्लासिक एक्शन फिल्म की शूटिंग हो रही थी। यह फिल्म आज भी इस एक्टर की कुछ सबसे कमाल की फिल्मों में गिनी जाती है।
अजीब ढंग से बर्ताव करने लगा यह एक्टर
हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्म 'प्रिडेटर' की। इस मूवी में अरनॉल्ड श्वाजनेगर ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग मैक्सिको के एक दूर-दराज जंगल में शूट किया जा रहा था। यहां एक्टर्स को भारी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से ऐसे मौसम और माहौल में एक लंबी चौड़ी और बड़ी स्टार कास्ट के साथ शूट करना बहुत मुश्किल था। इसी फिल्म की स्टार कास्ट में एक ऐसा एक्टर था, जो इस टेंशन भरे माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अजीब ढंग से बिहेव कर रहा था।
गु्स्से में बौखलाकर दूसरों पर हो जाते हावी
यह एक्टर शूटिंग के दौरान जरा भी कॉपरेट नहीं कर रहा था। इस एक्टर का नाम था सोनी लैन्डहम, जिन्होंने प्रिडेटर मूवी में बिली का किरदार निभाया था। इस फिल्म के सभी एक्टर्स काफी लंबे-चौड़े थे। सोनी खुद भी 6 फुट से ज्यादा लंबे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के बीच वह सेट पर खुद को इनसिक्योर और इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगे। इस चीज ने उन्हें इतना ज्यादा प्रभावित किया कि वह अक्सर सेट पर गलत ढंग से पेश आने लगे। वह बाकी कास्ट पर अक्सर हावी होने लगे थे।
मेकर्स को हायर करना पड़ा था बॉडीगार्ड
खासतौर पर वह जरूरत से ज्यादा शराब पी लेने के बाद इस तरह का बर्ताव करने लगे थे। चीजें जब जरूरत से ज्यादा खराब होने लगीं तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने तय किया कि सेट पर उनके लिए एक-दो बॉडीगार्ड रखना ही सही फैसला होगा। फाइनेंसर्स और प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए एक बॉडीगार्ड हायर किया और इसका काम था कि जब हालात जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाएं तो वह सोनी को संभालें। मेकर्स ने खुद बताया था कि हमने 6 फुट 8 इंच का एक राक्षस जैसा बंदा हायर किया था जिसका काम था कि वह 24 घंटे सोनी को फॉलो करता रहेगा, ताकि बाकी की कास्ट और क्रू उनसे सुरक्षित महसूस करे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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