जया बच्चन को 'गालियां' देने वालों पर भड़का ये एक्टर; 'कैंसर और HIV पीड़ित बच्चों…'

सोशल मीडिया पर अक्सर जया बच्चन को उनके व्यवहार के लिए ट्रोल किया जाता है। अब अभिनेता सुशांत दिवगीकर ने एक्ट्रेस को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे जया बच्चन जरूरतमंदों की मदद करती हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 05:14 PM
अमिताभ बच्चन की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोल किया जाता है। जया बच्चन कैमरे पर कई बार पैप्स से जिस तरह व्यवहार करती हैं, उसके लिए लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। अब अभिनेता सुशांत दिवगीकर ने जया बच्चन का बचाव किया है। उन्होंने एक्ट्रेस जया बच्चन को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने जया बच्चन की सच्चाई बताई।

जरूरतमंदों की मदद करती हैं जया बच्चन

अभिनेता सुशांत ने जया बच्चन के लिए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा- दुनिया में इतना कुछ चल रहा है और फिर भी हम किसी ऐसे को ट्रोल कर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने जया बच्चन की तारीफ करते हुए बताया कि कैसे जया बच्चन जरूरतमंदों की मदद करती हैं। उन्होंने बताया कि जया बच्चन ने कैंसर और एचआईवी से पीड़ित बच्चों के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म पा की स्क्रीनिंग अपने घर में कराई थी।

जया बच्चन को ट्रोल करने वालों को दिया जवाब

सुशांत ने लिखा- बहुत से एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स की तरह मैंने भी देखा है कि कैसे जया जी को बुरी तरह ट्रोल किया जाता है और गालियां दी जाती हैं। उनके बारे में एक नेरेटिव सेट कर दिया गया है, और यह देखकर बहुत दुख होता है कि जो लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते, वे इतनी जल्दी इस बात पर कूद पड़े और उनके बारे में घटिया बातें कहने लगते हैं।

14 साल की उम्र में पहली बार हुई थी मुलाकात

सुशांत ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात जया बच्चन से तब हुई थी जब वो 14 साल के थे। उस वक्त वो अपने माता-पिता को दृष्टिबाधित, नेत्रहीन और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए मुंबई स्थित एक एनजीओ डीड्स के सहयोग से पहली बार आयोजित क्विज में मदद कर रहे थे। सुशांत ने याद किया कि उनकी मां ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनने के लिए मशहूर हस्तियों से संपर्क करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि बहुत से सिलेब्स ने वापस कॉल तक नहीं किया था।

मदद के लिए आगे आए थे ये तीन सिलेब्स

सुशांत ने कहा कि उस वक्त केवल तीन सिलेब्स उसमें हिस्सा लेने के लिए माने, वो भी बिना किसी फीस के। ये तीन सिलेब्स से रवीना टंडन, युवराज सिंह और जया बच्चन। उन्होंने कहा कि जया बच्चन उनकी मां से जुड़ी रहीं और अलग-अलग शहरों, कस्बों और गांवों में कई बच्चों की शिक्षा, मासिक और साल के राशन, यहां तक कि उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों और जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त पैसे भी मुहैया कराती थीं। उन्होंने बताया कि जया बच्चन की सिर्फ ये मांग थी कि वहां पर मीडिया न हो।

पा की कराई थी स्पेशल स्क्रीनिंग

सुशांत ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि जया बच्चन ने कैंसर और एचआईवी पीड़ित बच्चों के लिए अपने घर में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पा की स्पेशल स्क्रीनिंग भी करवाई थी।

