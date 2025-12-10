सलमान खान ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, 11 दिसंबर के दिन होगी सुनवाई

संक्षेप: Salman Khan: बॉलीवुड अभिनेता ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अपने नाम, तस्वीर और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार (11 दिसंबर) को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें, सलमान खान से पहले ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन समेत कई सितारे अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर चुके हैं।

याचिकाकर्ता की मांग सलमान खान ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को उनके नाम, तस्वीर, व्यक्तित्व व समानता का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में सलमान खान ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी तस्वीरों और एआई से बने वीडियोज का इस्तेमाल कर उनकी छवि और नाम खराब करने वालों के खिलाफ आदेश जारी किया जाए।

इन एक्टर्स को मिली अंतरिम राहत हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, फिल्ममेकर करण जौहर, सिंगर कुमार सानू, तेलुगू स्टार अक्किनेनी नागार्जुन, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने इन सभी को अंतरिम राहत दे दी है।

जूनियर एनटीआर की याचिका पर नहीं आया फैसला तेलुगू अभिनेता जूनियर एनटीआर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि, अभी तक उनकी याचिका पर अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है।