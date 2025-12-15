अक्षय खन्ना के Fa9la डांस पर एक्टर रंजीत ने दिखाया अपना स्टाइल, बोले-लड़कियां मुझे नचाती रहती हैं

संक्षेप: फिल्म धुरंधर से अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अब इसी ट्रेंड को बॉलीवुड विलेन एक्टर रंजीत ने फॉलो करते हुए अपना डांस वीडियो शेयर किया है। एक्टर ने इस नए वर्जन को यूजर्स पसंद कर रहे हैं।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग Fa9la सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गाने पर कई रील्स और वीडियो बन रहे हैं। अब इस ट्रेंड को बॉलीवुड के विलेन एक्टर रणजीत ने भी फॉलो किया है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें Fa9la पर अपने ही अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है। एक्टर के डांस स्टेप भी उनके फैंस को पसंद आ रहे हैं।

रंजीत का डांस ये मौका था रंजीत की पोती दीया के जन्मदिन का। इस मौके पर पौती ने ना सिर्फ एक्टर से डांस करवाया बल्कि अक्षय खन्ना का वायरल डांस स्टेप भी करना पड़ा। रंजीत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “लड़कियां तो मुझे नचाती ही रहती हैं। अब देखो मेरी 6 साल की पोती दीया ने क्रेजी बनाकर अपने जन्मदिन पर डांस कराया और मुझे पसंद आया। आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसा ही करो-फिट रहोगे।” इस वीडियो पर रंजीत के लुक और उनके डांस की तारीफ हो रही है। यूजर ने एक्टर को असली स्टार बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि रंजीत अपने दौर के फिल्मी रहमान डकैत थे। एक्टर के फैंस उनका ये अंदाज पसंद कर रहे हैं।