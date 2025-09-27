20 साल मेरे लिए दर्द से भरे रहे…रजत बेदी ने अपने स्ट्रगल के बारे में की बात, बोले-पत्नी ने नहीं छोड़ा साथ

20 साल मेरे लिए दर्द से भरे रहे…रजत बेदी ने अपने स्ट्रगल के बारे में की बात, बोले-पत्नी ने नहीं छोड़ा साथ
आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे एक्टर रजत बेदी ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। एक्टर ने बोला उनके पिछले 20 साल दुख भरे रहे। उनकी पत्नी ने साथ नहीं छोड़ा।
बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रजत बेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 90 और 2000 के दशक की कई हिट फिल्मों में नजर आने वाले रजत को हाल ही में आर्यन खान की डेब्यू सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया। इस सीरीज ने उन्हें एक नई पहचान और दोबारा ऑडियंस का प्यार दिलाया है। लेकिन रजत के लिए पिछले 20 साल दर्द से भरे रहे। इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रहीं।
पत्नी से मिली हिम्मत
रजत ने कहा, “लोग सिर्फ मेरी वापसी देख रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल मेरे लिए दर्द से भरे रहे। मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे संघर्ष में बहुत दुख झेला। आज जब लोग मुझे पहचान रहे हैं, मेरी फैमिली भी इस खुशी को महसूस कर रही है।”
करियर
रजत बेदी ने लंबे वक्त तक फिल्मों से दूरी बना ली थी। 2000 के दशक में जब उनका करियर में ठहराव आया, तो उन्होंने एक्टिंग छोड़कर कनाडा जाना पड़ा। रजत ने वहां रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि बिजनेस में भी कई बार उन्हें धोखाधड़ी और बुरे समय का सामना करना पड़ा।
किरदार आ रहा है पसंद
बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी ने जरज सक्सेना का किरदार निभाया है। एक ऐसा असफल एक्टर, जो 15 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में बंधा रहता है और हर संभव तरीका अपनाकर दोबारा इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात ये है कि यह किरदार कहीं न कहीं रजत की असली जिंदगी से मिलता हुआ लग रहा है। खुद रजत ने बताया कि आर्यन खान ने उन्हें समझाया था कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट हैं और अगर वो इसके लिए राजी नहीं होंगे तो किरदार को शो में शामिल ही नहीं किया जाएगा। सीरीज में जरज के किरदार को पसंद किया गया।
