आर माधवन ने बेटे के लिए छोड़ा देश, अब दुबई में बसाया आशियाना

आर माधवन ने बेटे के लिए छोड़ा देश, अब दुबई में बसाया आशियाना
आर माधवन अब इंडिया में नहीं रहते हैं। एक्टर अब दुबई शिफ्ट हो गए हैं। एक्टर ने बताया कि पहले उन्हें लोगों की सोच की परवाह थी। लेकिन उन्होंने ये फैसला अपने बेटे के लिए लिया है। दुबई में एक्टर का आलीशान घर है।
धुरंधर एक्टर आर माधवन अब मुंबई का अपना घर छोड़ दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। एक्टर ने अपने बेटे वेदांत माधवन के लिए करियर को ध्यान में रखते हुए जिंदगी का ये बड़ा फैसला लिया है। आर माधवन कई बार अपने बेटे वेदांत के स्विमिंग को लेकर लगाव के बारे में बात कर चुके हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट पर आर माधवन ने बेटे की जीत की खुशी शेयर की है। लेकिन अब बेटे के स्विमिंग में करियर की वजह आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता दुबई शिफ्ट हो गए हैं।
दुबई में रहते हैं आर माधवन
आर माधवन ने अपने एक इंटरव्यू में दुबई शिफ्ट होने पर बात की है। एक्टर ने बताया कि कसे साल 2020 में कोविड-19 की वजह से देश के स्विमिंग पूल लंबे समय तक बंद रहे थे। इससे उनके बेटे की स्विमिंग ट्रेनिंग पर असर पड़ा था। वहीं दुबई और यूरोपीय देशों में खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सुविधाएं दोबारा से शुरू हुई हैं। ऐसे में वो बेटे वेदांत की ट्रेनिंग के लिए दुबई शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे समय में आर माधवन के लिए सबसे जरूरी बेटे का करियर था। एक्टर के मुताबिक अगर उनका बेटा वेदांत लगातार प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। एक्टर ने ये भी कहा कि शुरुआत में उन्हें लोगों की परवाह थी। लेकिन उन्होंने वही किया जो उनके बेटे के लिए सही था।
दुबई में है घर
फाइनेंसियल एक्सप्रेस के मुताबिक आर माधवन जी नेट वर्थ 125 करोड़ बताई गई है। फिल्मों के अलावा वो ब्रांड भी एंडोर्स करते हैं। आर माधवन के पास दुबई में आलीशान शर है। उनके घर में मंदिर भी जहां वो अक्सर पूजापाठ करते हैं। यहां रहने का फैसला एक्टर ने अपने बेटे के करियर के लिए लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आर माधवन ने दुबई में अपना आशियाना बना लिया है।
धुरंधर से किया कमाल
वर्क फ्रंट की बात करें तो आर माधवन को हाल में धुरंधर 2 में देखा गया था। एक्टर ने अजय सान्याल का किरदार निभाया था। फिल्म में एक्टर के काम को ऑडियंस ने पसंद किया। धुरंधर के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। सभी एक्टर्स ने अपनी परफॉरमेंस से धमाका कर दिया। अब इनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार हो रहा है।
धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने 1,146 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर भी आ गई है। दुनियाभर में फिल्म को पसंद किया जा रहा है। भारत में स्ट्रीम होने का इंतजार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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