आर. माधवन का पोस्ट, शेयर किया ‘धुरंधर’ में अपनी और अक्षय खन्ना की तुलना वाला मीम

संक्षेप: Dhurandhar Akshay Khanna vs R Madhavan: ‘धुरंधर’ के रिलीज होने के बाद अक्षय खन्ना वायरल हो गए हैं। इसी बीच आर माधवन ने एक मीम री-शेयर किया है जिसमें उनकी और अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस की तुलना की जा रही है।

आदित्य धर की ‘धुरंधर’ सुर्खियों में है। इस फिल्म ने 11 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहीं फिल्म के सीन्स वायरल हो रहे हैं और उनपर मीम्स बन रहे हैं। इसी बीच, आर माधवन ने एक मीम री-शेयर किया है। इस मीम में उनकी परफॉर्मेंस की तुलना अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस से की गई है। आइए बताते हैं कि मीम में किसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बताया गया है।

यहां देखिए मीम आर माधवन द्वारा री-शेयर किए गए मीम में साल 2019 में आई फिल्म ‘फोर्ड v फेरारी’ के एक मशहूर सीन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आर माधवन किनारे में खड़े हैं जबकि अक्षय खन्ना को भीड़ ने घेर लिया है। वहीं जब वह ऊपर देखते हैं तब ‘सच्चे सिने प्रेमी’ उनकी परफॉर्मेंस और स्क्रीन पर उनके जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को सलाम करते दिखते हैं।

फिल्म की स्टार कास्ट आदित्य धर ने इस फिल्म की कहानी लिखी है, डायरेक्ट की और को-प्रोड्यूस की है। इसमें अक्षय खन्ना और आर माधवन के अलावा रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं। फिल्म में माधवन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय बलूच गैंग के लीडर रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं।

किस बारे में है ‘धुरंधर’? इस फिल्म में जसकीरत सिंह रंगी उर्फ ​​हमजा अली मजारी की कहानी दिखाई गई है। वह रहमान डकैत के गैंग में घुसकर भारत को जरूरी जानकारी देते थे।