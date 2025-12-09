बिना चीर-फाड़ के हुई एक्टर प्रेम चोपड़ा की हार्ट सर्जरी, जीतेंद्र ने जिगरी दोस्त से की मुलाकात

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर शरमन जोशी ने अपने ससुर और एक्टर प्रेम चोपड़ा की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर फैंस के साथ शेयर की है। एक्टर ने तस्वीरें शेयर कर बताया कि TAVI तकनीक की मदद से बिना प्रेम चोपड़ा की सर्जरी सफल हुई है।

बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा इन दिनों अपनी तबीयत को लेकर खबरों में बने हुए हैं। पिछले महीने खबर सामने आई थी कि एक्टर को तबीयत बिगड़ने एक बाद मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बताया गया था कि एक्टर को दिल से जुड़ी बीमारी और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। अब एक्टर के दामाद शरमन जोशी ने प्रेम चोपड़ा के फैंस को खुश खबरी दे दी है। 92 वर्ष की उम्र में एक्टर की ओपन-हार्ट सर्जरी हुई है है जो एक्टर और नई TAVI तकनीक से सफल हुई।

प्रेम चोपड़ा की सर्जरी एक्टर शरमन जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रेम चोपड़ा की सफल सर्जरी के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि डॉक्टरों ने Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रेम चोपड़ा का इलाज किया जिसमें दिल का वाल्व बिना ओपन-हार्ट सर्जरी और बिना बड़े चीरे के बदल दिया जाता है। उन्होंने यह भी लिखा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉ। नितिन गोखले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंदर सिंह राव के नेतृत्व में पूरी प्रक्रिया बेहद सही तरीके से की गई। डॉक्टरों की विशेषज्ञता के कारण न सिर्फ सर्जरी सुरक्षित रही बल्कि उनकी रिकवरी भी तेज़ी से हो रही है। शरमन जोशी ने बताया कि इलाज के बाद प्रेम चोपड़ा अब घर वापस आ गए हैं और पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। परिवार ने डॉक्टरों और अस्पताल के पूरे स्टाफ का आभार जताया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका ध्यान रखा।