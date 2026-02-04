पलाश-स्मृति की शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे एक्टर नंदीश संधू, बोले-बाद में पता चला…
क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूटने की खबर ने एक्टर नंदीश संधू को भी दुखी कर दिया था। एक्टर ने बताया कि वो भी शादी में शामिल होने वाले थे। लेकिन शुरुआत में पोस्टपोन होने की कुछ और वजह उन्हें बताई गई थी।
पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना का रिश्ता पिछले कुछ समय से खबरों में बना हुआ है। दोनों की अचानक शादी टूटने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। अब इस मामले में पलाश के करीबी दोस्त एक्टर नंदीश संधू ने अपनी बात रखी है। एक्टर ने बताया कि भी इस शादी में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन अचानक शादी टूटने की खबर ने उन्हें भी दुख पहुंचाया था। शुरुआत में उन्हें ये एक मेडिकल इमरजेंसी लगी। लेकिन बाद में सच सामने आया।
पलाश और स्मृति की शादी टूटने पर नंदीश ने ये कहा
मिस मालिनी के साथ बातचीत में जब एक्टर से पलाश और स्मृति की शादी टूटने के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा कि इस बारे में बात करना सही नहीं है। ये सब पलाश पर छोड़ते हैं और उन्हें अपना पक्ष रखने देते हैं। नंदीश ने आगे जोर देते हुए कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है ऐसे में वो कमेंट नहीं करना चाहते।
शादी में शामिल होने वाले थे नंदीश
नंदीश ने बताया कि शादी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने शादी में जाने का प्लान कर लिया था। लेकिन फिर शादी टूट गई। नंदीश ने कहा कि शुरुआत में उन्हें बताया गया कि स्मृति के पापा की तबीयत बिगड़ने की वजह उन्हें शादी पोस्टपोन होने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा, ‘शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि न्यूज में जो बात सामने आई, वही सब पहले से ही थी। आप लोगों को भी यही बताया गया था। सबको बताया गया था। स्मृति के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अस्पताल में भर्ती थे। और इसलिए सब कुछ पोस्टपोन कर दिया गया है’।
बाद में मिली शादी टूटने की खबर
नंदीश ने आगे कहा, ‘बाद में मुझे न्यूज और मीडिया से पता चला कि यही छपा है और यही हो रहा है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है’। एक्टर ने कहा कि उन्हें दुख की शादी टूटी। उन्होंने दोनों का रिश्ता करीब से देखा था।
