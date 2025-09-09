नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला ने किया Gen Z का सपोर्ट, बोलीं- आज का दिन नेपाल के लिए काला दिन

नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने इसे नेपाल का काला दिन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां की सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना भी की।

नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज और फोटोज को देख बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने नेपाल सरकार के रवैये की तीखी निंदा की है। बता दें, मनीषा खुद नेपाल से संबंध रखती हैं। मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था।

मनीषा कोइराला ने क्या कहा? मनीषा कोइराला ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक खून से सने जूते की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “आज का दिन नेपाल के लिए काला दिन है। जब जनभावनाओं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से मिलता है तो उसे काला दिन कहते हैं।”

नेपाल में आखिर हो क्या रहा है? नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इसके बाद काठमांडू समेत देश के कई हिस्सों में खासतौर पर Gen Z युवाओं ने विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिए। संसद भवन के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट और यहां तक कि गोलीबारी का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में कम-से-कम 20 लोगों की मौत और 250 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद, राजधानी सहित कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया।