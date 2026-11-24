मैंने ऐसे काम किए जिनके बारे...84 साल की उम्र में जीतेंद्र को है इस बात का पछतावा, बोले-मैं शराब पीता था
जीतेंद्र ने हाल में बताया कि वो शराब और सिगरेट पीते थे। देर रात तक बाहर रहते थे। लेकिन उनका बेटा तुषार कपूर संत है। उन्हें अपने जीवन में इस बात का बहुत पछतावा होता है।
बॉलीवुड एक्टर जीतेंद्र लंबे समय से फिल्मों से दूर अपने बच्चों का बिजनेस संभाल रहे हैं। हाल में एक्टर ने अपने दोनों बच्चों तुषार और एकता कपूर के बारे में बात की। 84 साल के एक्टर ने बताया कैसे उनके दोनों बच्चों ने उनका नाम रोशन किया जबकि वो खुद अपनी उसी उम्र में अपने बच्चों से अलग थे। एक्टर ने अपने उस एक पछतावे के बारे में भी बात की जो आज भी उन्हें होता है। जीतेंद्र ने कहा कि वो एक शराबी और स्मोकर थे।
जीतेद्र बोले-मैं शराब और सिगरेट पीता था
बॉलीवुड एक्टर जीतेंद्र ने हाल में वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में बेटे तुषार कपूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि तुषार को किसी तरह की सलाह की जरूरत है। वो एक समझदार इंसान और जिम्मेदार पिता हैं। उन्होंने कहा, तुषार एक संत आदमी है। जब मैं उसके जैसा जवान था तो मेरी बहुत सी बुरी आदतें थीं। मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, शराब पीता था। अक्सर देर रात तक बाहर रहता था। मैंने ऐसे-ऐसे काम किए हैं जिनका जिक्र भी नहीं करना चाहता।लेकिन तुषार ऐसा नहीं है। वो सिगरेट या शराब नहीं पीता है, ना ही वो देर रात तक बाहर रहता है। वो काम के अलावा बचा हुआ सारा टाइम अपने बेटे के साथ बिताना पसंद करता है। जीतेंद्र ने कहा कि वो तुषार के बिजनेस में बस उनकी हेल्प करते हैं।
जीतेंद्र को एकता कपूर की थी चिंता
जीतेंद्र ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी एकता की चिंता रहती थी। उसके लिए सिर्फ खाना, खाना और खाना ही सब कुछ था। वो अपने भाई तुषार का भी टिफिन खा जाती थी। उनके यकीन नहीं था कि एकता अपने जीवन में ये मुकाम हासिल कर लेगी। उन्हें अपने दोनों बच्चों पर बहुत गर्व होता है। एकता ने टीवी शोज, फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं और एक प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं।
जीतेंद्र को होता है इस बात का पछतावा
जीतेंद्र ने अपने पछतावे के बारे में भी बात की। एक्टर ने बताया जब वो तुषार और एकता को अपने बच्चों के साथ देखते हैं तो उन्हें एक पछतावा होता है। उन्होंने कहा जब उनके बच्चे बढ़े हो रहे थे तो वो अक्सर फिल्म शूटिंग की वजह से शहर से बाहर रहते थे। कभी साउथ में शूटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं और हैं। और वो अपने बच्चों से सिर्फ तब ही मिल पाते थे जब उनकी छुट्टियां होती थी। अब जब मैं तुषार को देखता हूं वो अधिकतर समय अपने बेटे के साथ होता है। तो मुझे [पछतावा होता है कि इतना समय मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। तुषार सिंगल पैरेंट के लिए एक बड़ा उदारहण है।
तुषार सरोगेसी से बने थे पिता
बता दें, तुषार कपूर साल 2016 में सरोगेसी की मदद से एक बेटे के पिता बने थे। उन्होंने बेटे का नाम लक्ष्य कपूर रखा था। लक्ष्य अब 10 साल के हो चुके हैं। वहीं एकता कपूर ने भी सरोगेसी की मदद से मां बनीं थीं। उनके बेटे का नाम रवि कपूर है, ये नाम उन्होंने अपने पिता जीतेंद्र के नाम पर रखा है। रवि कपूर अभी 7 साल के हैं। जीतेंद्र अपने नाती और पोते के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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खासियत
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