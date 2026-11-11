कैसे हुई थी एक्टर इंदर कुमार की डेथ, रेप के आरोप में गए थे जेल, की थी 3 शादियां
एक्टर इंदर कुमार को कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इतनी कम उम्र में एक्टर की डेथ कैसे हुई थी। सलमान खान, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे एक्टर्स की फिल्मों में काम कर चुके थे इंदर।
आपने अक्षय कुमार की फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' देखी होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के भाई का किरदार एक्टर इंदर कुमार ने निभाया था। सलमान खान की फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' और 'वांटेड' में उनके दोस्त के रोल में देखा गया था। इंदर कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कई बड़ी फिल्में कीं।लेकिन फिर साल 2017 की एक सुबह उनके निधन की खबर आई। इस खबर ने उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया था। आखिर कैसे हुई थी एक्टर की मौत? जानिए यहां!
इंदर कुमार ने अपने गुड लुक्स से दी एक्टर्स को टक्कर
इंदर कुमार को कई शानदार फिल्मों में देखा गया है। अधिकतर फिल्मों में वो सपोर्टिंग किरदारों में ही नजर आए। कभी लीड हीरो के दोस्त बनते तो कभी उनके भाई, और हीरोइन के लवर। वो हमेशा साइड रोल में ही दिखे। लेकिन एक्टर की कद-काठी और गुड लुक्स ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। खूबसूरती के मामले में वो हीरो पर भारी पड़ते थे। सलमान खान की फिल्म ‘वांटेड’ में जब उनके किरदार की मौत होती है तो ऑडियंस इमोशनल हो गई थी। और जब इंदर सच में दुनिया छोड़ गए तो कोई यकीन नहीं कर पाया। वो काम करना चाहते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी और फिर वो दुनिया से अचानक चले गए।
ऐसे हुई थी एक्टर की मौत
28 जुलाई 2017 को एक खबर आई। इस दिन शुक्रवार था। थिएटर में मूवीज लगी थीं। सुबह खबर आई कि एक्टर इंदर कुमार नहीं रहे। एक्टर को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया को अलविदा कह गए। उस समय एक्टर सिर्फ 43 साल के थे। काम की तलाश में थे और एकाध फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे। उनकी मौत के 3 साल बाद, 2020 में 'इट्स माय लाइफ' नाम की उनकी फिल्म रिलीज हुई। इंदर अपनी मौत के पीछे एक बेटी और पत्नी को छोड़ गए थे।
इंदर कुमार ने की थीं 3 शादियां, एक्ट्रेस से रहा अफेयर
इंदर कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो एक्ट्रेस ईशा कोपिकर के साथ उनका 11 साल लंबा अफेयर रहा। इंदर ने तीन शादियां की थीं। पहली शादी साल 2003 में सोनल करिया से की थी। पांच महीने बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया।अलग होने के दौरान सोनल प्रेग्नेंट थीं। बाद में उन्होंने बेटी ख़ुशी को जन्म दिया। सोनल ने आरोप लगाया था कि ईशा कोप्पिकर के साथ उनके अफेयर की वजह से उनकी शादी टूटी। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने कमलजीत कौर से दूसरी शादी की। ये शादी भी 2 महीने के अंदर टूट गई। तीसरी शादी एक्टर ने साल 2013 में पल्लवी सर्राफ से की थी। साल 2014 में पल्लवी ने अपनी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम भावना रखा।
इंदर कुमार पर लगा था रेप का आरोप
साल 2014 में ही इंदर कुमार पर रेप का आरोप लगा था। एक 22 साल की मॉडल ने एक्टर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्मों में काम देने के बहाने उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाया था और दो दिनों तक उनका शोषण किया। इंदर ने अपने बचाव में कहा था कि उनके बीच जो भी संबंध बने थे वो एक दूसरे की मर्जी के साथ थे। एक्टर के परिवार और पत्नी ने उनका बचाव किया था। जेल से बाहर आने के बाद इंदर ने मिड डे को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे रेप के आरोप के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। उनकी एक छोटी बेटी है और उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंदर स्मोकिंग और शराब एक शौकीन थे। 28 जुलाई 2017 को एक्टर का निधन हो गया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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