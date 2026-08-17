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किसी नेता की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होता - इमरान खान

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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इमरान खान ने नेताओं से तीखा सवाल पूछा है। हाल ही में जाे लोग नेताओं की आलोचना करने वालों को एंटी-नेशनल बता रहे हैं, इमरान ने उन्हें भी जवाब दिया है।

imran khan
इमरान खान ने ओपन माइक में लिया हिस्सा

बॉलीवुड एक्‍टर इमरान खान ने देश के नेताओं से सवाल पूछा है। दरअसल, उन्होंने हाल ही में ओपन माइक 'मैं हूं युवा' में हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुंबई में हुए छात्र आंदोलन से लेकर झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन तक, कई मुद्दों पर बात की। इतना ही नहीं, युवाओं को ये भी समझाया कि आलोचना करना उनका अधिकार है। याद दिला दें, इमरान खान ने भी मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

इमरान खान ने क्या कहा?

इमरान ने 'वी आर युवा' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिना किसी नेत का नाम लिए 'राजनेता की आलोचना' और 'देश की आलोचना' के बीच फर्क बताया। सामने आए वीडियाे में इमरान कहते हैं, 'किसी राजनीतिक अधिकारी की आलोचना, देश की आलोचना नहीं है। कोई भी नेता देश नहीं होता। जो भी लोग आवाज उठाते हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं। वो भी उतने ही इस देश के हैं, जितना कि एक नेता।'

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इमरान ने नेताओं से पूछा सवाल

इसके बाद इमरान ने कहा, 'मैं नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं। आप एक जनसेवक हैं। आप एक चुने हुए अधिकारी हैं। आपका जनता ने एक काम करने के लिए चुना है। आप देश नहीं हैं!'

हम सभी एक ही देश और एक ही समाज का हिस्सा हैं - इमरान खान

इमरान यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे आज के समाज में हर व्यक्ति की आजादी और अपनी जिंदगी जीने पर बहुत जोर दिया जाता है। ऐसे में हम यह भूलने लगे हैं कि एक-दूसरे का साथ और मिल-जुलकर रहना भी बहुत जरूरी है। एक-दूसरे पर निर्भर रहना हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही देश और एक ही समाज का हिस्सा हैं।’

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इमरान ने की सरकार की कार्रवाई की निंदा

इमरान ने सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा, 'सभ्य सार्वजनिक बातचीत में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है और इस मामले में सरकार की कार्रवाई बहुत कुछ बयां करती है। जब छात्र जिम्मेदार लोगों के सामने जायज और सही चिंताएं उठा रहे हैं। छात्र जिन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें निराश किया। ये लोग जिन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। उन्हें सत्ता ने पीटा और ठुकरा दिया। क्या ये भारत माता के बच्चे नहीं हैं?'

इमरान की आने वाली फिल्म

इमरान खान 10 साल बाद कमबैक करने जा रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म का नाम 'अधूरे हम अधूरे तुम' है। ये बड़े लोगों की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में इमरान के साथ गुरफतेह पीरजादा नजर आएंगी और ये फिल्म इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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