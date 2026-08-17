किसी नेता की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होता - इमरान खान
इमरान खान ने नेताओं से तीखा सवाल पूछा है। हाल ही में जाे लोग नेताओं की आलोचना करने वालों को एंटी-नेशनल बता रहे हैं, इमरान ने उन्हें भी जवाब दिया है।
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने देश के नेताओं से सवाल पूछा है। दरअसल, उन्होंने हाल ही में ओपन माइक 'मैं हूं युवा' में हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुंबई में हुए छात्र आंदोलन से लेकर झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन तक, कई मुद्दों पर बात की। इतना ही नहीं, युवाओं को ये भी समझाया कि आलोचना करना उनका अधिकार है। याद दिला दें, इमरान खान ने भी मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।
इमरान खान ने क्या कहा?
इमरान ने 'वी आर युवा' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिना किसी नेत का नाम लिए 'राजनेता की आलोचना' और 'देश की आलोचना' के बीच फर्क बताया। सामने आए वीडियाे में इमरान कहते हैं, 'किसी राजनीतिक अधिकारी की आलोचना, देश की आलोचना नहीं है। कोई भी नेता देश नहीं होता। जो भी लोग आवाज उठाते हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं। वो भी उतने ही इस देश के हैं, जितना कि एक नेता।'
इमरान ने नेताओं से पूछा सवाल
इसके बाद इमरान ने कहा, 'मैं नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं। आप एक जनसेवक हैं। आप एक चुने हुए अधिकारी हैं। आपका जनता ने एक काम करने के लिए चुना है। आप देश नहीं हैं!'
हम सभी एक ही देश और एक ही समाज का हिस्सा हैं - इमरान खान
इमरान यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे आज के समाज में हर व्यक्ति की आजादी और अपनी जिंदगी जीने पर बहुत जोर दिया जाता है। ऐसे में हम यह भूलने लगे हैं कि एक-दूसरे का साथ और मिल-जुलकर रहना भी बहुत जरूरी है। एक-दूसरे पर निर्भर रहना हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही देश और एक ही समाज का हिस्सा हैं।’
इमरान ने की सरकार की कार्रवाई की निंदा
इमरान ने सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा, 'सभ्य सार्वजनिक बातचीत में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है और इस मामले में सरकार की कार्रवाई बहुत कुछ बयां करती है। जब छात्र जिम्मेदार लोगों के सामने जायज और सही चिंताएं उठा रहे हैं। छात्र जिन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें निराश किया। ये लोग जिन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। उन्हें सत्ता ने पीटा और ठुकरा दिया। क्या ये भारत माता के बच्चे नहीं हैं?'
इमरान की आने वाली फिल्म
इमरान खान 10 साल बाद कमबैक करने जा रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म का नाम 'अधूरे हम अधूरे तुम' है। ये बड़े लोगों की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में इमरान के साथ गुरफतेह पीरजादा नजर आएंगी और ये फिल्म इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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