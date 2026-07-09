एक्टर जिसने 42 की उम्र में किया डेब्यू, आमिर के साथ दीं दो ब्लॉकबस्टर, लोगों का बर्ताव नोटिस कर सीखी थी एक्टिंग

Pehchan Kon: आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 42 की उम्र में अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ये एक्टर अबतक अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्में कर चुका है। एक्टर ने लोगों के बर्ताव को नोटिस करके एक्टिंग सीखी थी।

बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में अपना फिल्म डेब्यू किया। पर कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने 30s या 40s में फिल्मी डेब्यू किया। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसने 42 की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया। 42 की उम्र में डेब्यू करने वाले इस एक्टर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में भी दीं। इस एक्टर ने लोगों को नोटिस करके एक्टिंग सीखी।

क्या है इस एक्टर का नाम? क्या आप पहचान पाए इस एक्टर का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्टर का नाम है बोमन ईरानी। बोमन ईरानी ने साल 2001 में आई फिल्म एवरीबडी सेज आई एम फाइन से की थी।

डेब्यू फिल्म राहुल बोस ने की थी डायरेक्ट एवरीबडी सेज आई एम फाइन राहुल बोस ने डायरेक्ट की थी। फिल्म में बोमन के अलावा कोयल पुरी, राहुल बोस और पूजा भट्ट जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी।

पहली तीन फिल्में थीं बॉक्स ऑफिस फ्लॉप पहली फिल्म के बाद बोमन की दूसरी दो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थीं। एवरीबडी सेज आई एम फाइन के बाद बोमन की फिल्म डरना मना है (2003) और बूम (2003) रिलीज हुई थी। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थीं।

मुन्नाभाई से मिली बोमन ईरानी को पहचान बोमन को पहचान मिली साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस से। ये फिल्म 19 दिसंबर, 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में थे। बोमन ईरानी ने फिल्म में एक खड़ूस डॉक्टर और कॉलेज के डीन का किरदार निभाया था। मुन्नाभाई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

14 साल वेफर की दुकान पर किया काम फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले बोमन ईरानी ने अलग-अलग तरह की नौकरी कीं। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर द्वारा शुरू की हुई एक वेफर की दुकान पर कम से कम 14 साल काम किया। बोमन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसी दुकान पर काम करते-करते उन्होंने एक्टिंग सीखी। बोमन ने बताया था कि जो लोग दुकान पर आते थे, वो उन लोगों को ऑब्जर्व करते और उनके बर्ताव नोटिस कर-करके ही वो एक्टिंग सीखे।

ताज होटल में किया वेटर का काम अपने ग्रैंडफादर की दुकान पर काम करने के अलावा बोमन ईरानी ने ताज होटल में भी नौकरी की। उन्होंने ताज में वेटर के तौर पर काम किया। उन्होंने होटल में रूम सर्विस बॉय की तरह भी काम किया। उन्होंने बताया था कि जब वो रूम सर्विस का काम करते थे तो उन्हें इतना चलना पड़ता था कि उनके पैर घायल तक हो जाते थे।ताज में काम करने के दौरान ही बोमन ईरानी ने फोटोग्राफी भी की। बोमन एक अच्छे फोटोग्राफर बने और इंडियन बॉक्सिंग असोसिएशन के आधिकारिक फोटोग्राफर बने।

इन ब्रैंड्स के टीवी विज्ञापनों में आ चुके हैं नजर फिल्मों में डेब्यू करने से पहले बोमन ईरानी ने टीवी विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने फैंटा, अंबुजा सीमेंट और CEAT लिमिटेड जैसी कंपनियों के लिए विज्ञापन किए। इसके बाद साल 2001 में फिल्मी डेब्यू किया।

कर चुके हैं 80 से ज्यादा फिल्में 2001 से 2026 तक बोमन ईरानी अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्में और कुछ वेब सीरीज कर चुके हैं। बोमन ईरानी ने अपने करियर में कुछ हिट तो कुछ सुपरहिट फिल्में कीं। इन फिल्मों की लिस्ट में बोमन के पास दो ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने आमिर खान के साथ कीं और वो दोनों ही फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुईं।