एक्टर जिसने 42 की उम्र में किया डेब्यू, आमिर के साथ दीं दो ब्लॉकबस्टर, लोगों का बर्ताव नोटिस कर सीखी थी एक्टिंग
Pehchan Kon: आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 42 की उम्र में अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ये एक्टर अबतक अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्में कर चुका है। एक्टर ने लोगों के बर्ताव को नोटिस करके एक्टिंग सीखी थी।
बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में अपना फिल्म डेब्यू किया। पर कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने 30s या 40s में फिल्मी डेब्यू किया। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसने 42 की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया। 42 की उम्र में डेब्यू करने वाले इस एक्टर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में भी दीं। इस एक्टर ने लोगों को नोटिस करके एक्टिंग सीखी।
क्या है इस एक्टर का नाम?
क्या आप पहचान पाए इस एक्टर का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्टर का नाम है बोमन ईरानी। बोमन ईरानी ने साल 2001 में आई फिल्म एवरीबडी सेज आई एम फाइन से की थी।
डेब्यू फिल्म राहुल बोस ने की थी डायरेक्ट
एवरीबडी सेज आई एम फाइन राहुल बोस ने डायरेक्ट की थी। फिल्म में बोमन के अलावा कोयल पुरी, राहुल बोस और पूजा भट्ट जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी।
पहली तीन फिल्में थीं बॉक्स ऑफिस फ्लॉप
पहली फिल्म के बाद बोमन की दूसरी दो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थीं। एवरीबडी सेज आई एम फाइन के बाद बोमन की फिल्म डरना मना है (2003) और बूम (2003) रिलीज हुई थी। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थीं।
मुन्नाभाई से मिली बोमन ईरानी को पहचान
बोमन को पहचान मिली साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस से। ये फिल्म 19 दिसंबर, 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में थे। बोमन ईरानी ने फिल्म में एक खड़ूस डॉक्टर और कॉलेज के डीन का किरदार निभाया था। मुन्नाभाई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।
14 साल वेफर की दुकान पर किया काम
फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले बोमन ईरानी ने अलग-अलग तरह की नौकरी कीं। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर द्वारा शुरू की हुई एक वेफर की दुकान पर कम से कम 14 साल काम किया। बोमन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसी दुकान पर काम करते-करते उन्होंने एक्टिंग सीखी। बोमन ने बताया था कि जो लोग दुकान पर आते थे, वो उन लोगों को ऑब्जर्व करते और उनके बर्ताव नोटिस कर-करके ही वो एक्टिंग सीखे।
ताज होटल में किया वेटर का काम
अपने ग्रैंडफादर की दुकान पर काम करने के अलावा बोमन ईरानी ने ताज होटल में भी नौकरी की। उन्होंने ताज में वेटर के तौर पर काम किया। उन्होंने होटल में रूम सर्विस बॉय की तरह भी काम किया। उन्होंने बताया था कि जब वो रूम सर्विस का काम करते थे तो उन्हें इतना चलना पड़ता था कि उनके पैर घायल तक हो जाते थे।ताज में काम करने के दौरान ही बोमन ईरानी ने फोटोग्राफी भी की। बोमन एक अच्छे फोटोग्राफर बने और इंडियन बॉक्सिंग असोसिएशन के आधिकारिक फोटोग्राफर बने।
इन ब्रैंड्स के टीवी विज्ञापनों में आ चुके हैं नजर
फिल्मों में डेब्यू करने से पहले बोमन ईरानी ने टीवी विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने फैंटा, अंबुजा सीमेंट और CEAT लिमिटेड जैसी कंपनियों के लिए विज्ञापन किए। इसके बाद साल 2001 में फिल्मी डेब्यू किया।
कर चुके हैं 80 से ज्यादा फिल्में
2001 से 2026 तक बोमन ईरानी अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्में और कुछ वेब सीरीज कर चुके हैं। बोमन ईरानी ने अपने करियर में कुछ हिट तो कुछ सुपरहिट फिल्में कीं। इन फिल्मों की लिस्ट में बोमन के पास दो ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने आमिर खान के साथ कीं और वो दोनों ही फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुईं।
2026 की बात करें तो इस साल बोमन की तीन फिल्में और एक सीरीज रिलीज हुई है। साउथ की फिल्म पेद्दी, राजा शिवाजी और द राजा साहब में बोमन ईरानी नजर आए हैं। इसके अवला हाल ही में जियो हॉटस्टार पर बोमन ईरानी की वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो रिलीज हुई है। प्रीतम एंड पेड्रो में बोमन ईरानी का स्पेशल अपीयरेंस था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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