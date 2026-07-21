10 साल बाद फिल्म बनेगी, दिखाएंगे कि पेपर लीक होना नाकामी नहीं, काउंटर इंटेलिजेंस का हिस्सा था - वीर दास
Vir Das Post: वीर दास ने पहले ट्वीट कर उन सेलेब्स से सवाल किया जो चुप्पी साधे हुए हैं और फिर डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए नया ट्वीट किया।
कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने उन भारतीय हस्तियों से सवाल पूछा है जो दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल, भारत के कई युवा शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही, वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
वीर दास ने कलाकारों की चुप्पी पर क्या कहा?
मंगलवार सुबह वीर दास ने 'X' पर लिखा, 'अगर आप एक लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, तो युवाओं के लिए आवाज न उठाना और फिर बाद में उन्हीं को अपने शो के टिकट बेचना आपका दोगलापन है। ये बहुत अजीब है कि जब भारतीय दर्शक किसी मुद्दे की परवाह करते हैं, तब आप चुपचाप देखते रहते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि वही दर्शक आपके लिए चीयर करें और आपकी परवाह करें।'
'ये हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है' - वीर दास
उन्होंने आगे लिखा, 'भारत में कॉन्सर्ट और स्टैंडअप शो की पूरी इकोनॉमी युवाओं पर ही टिकी है। मैं समझता हूं कि कई लोग राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से बचते हैं, लेकिन न बोलने का मतलब ये होता है कि आप अपने कम्फर्ट जोन में हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा अब राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। आप उनके मुद्दों को मंच देकर उनका समर्थन कर सकते हैं।' हालांकि बाद में वीर दास ने ये पोस्ट डिलीट कर दी।
साधा निशाना
इसके बाद वीर दास ने एक तंज भरा ट्वीट किया और प्रशासनिक रवैये पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 'दशकों बाद इस हफ्ते पर बनने वाली उस फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा, जहां हमारा भाई देश को राष्ट्र-विरोधी नीट देने वाले नक्सलियों के डीप स्टेट नेक्सस (गठजोड़) से बचाने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के बीच भेष बदलकर शामिल होता है। सच तो ये है कि पेपर लीक सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। वो कोई नाकामी या भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस (प्रति-जासूसी) का मास्टरस्ट्रोक था!'
सोमवार को प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?
दिल्ली पुलिस और अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को नई दिल्ली इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंसक और आक्रामक व्यवहार किया। पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद वे वहां से नहीं हटे और लागू पाबंदियों का उल्लंघन किया। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर बिना सोचे-समझे कार्रवाई की और बल का प्रयोग किया, जिससे उनके कई साथी घायल हो गए।
ये विरोध प्रदर्शन किस बारे में है?
शिक्षा क्षेत्र में कथित गड़बड़ियों और खासकर नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर CJP के नेतृत्व में ये प्रदर्शन पिछले दो हफ्तों से ज्यादा समय से चल रहा है। इस महीने की शुरुआत में समाज सेवी सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े थे और जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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