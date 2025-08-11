Actor comedian Kapil Sharma security has been increased by Mumbai Police days after a threat from the Lawrence Bishnoi बढ़ी कपिल शर्मा की सुरक्षा, कनाडा स्थित कैफे पर हुए हमलों के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस, Bollywood Hindi News - Hindustan
बढ़ी कपिल शर्मा की सुरक्षा, कनाडा स्थित कैफे पर हुए हमलों के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस

Kapil Sharma Security: कैप्स कैफे पर हुए हमलों और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता-कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:50 PM
कॉमेडियन-टीवी होस्ट कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल, उनके कनाडा स्थित कैफे पर एक महीने के अंदर दो बार गोलीबारी हुई है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कपिल शर्मा को धमकी भी दी है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कपिल के मुंबई स्थित ओशिवारा घर के आसपास सशक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा, उनके शूटिंग लोकेशन के आसपास सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

कब हुआ था पहला हमला?

पहला हमला 10 जुलाई को हुआ था। इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी। उसका कहना था कि ये शो के दौरान सिख समुदाय के पहनावे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब है।

राखी से पहले हुआ था दूसरा हमला

“कैप्स कैफे” पर दूसरा हमला 8 अगस्त को हुआ था जिसमें लगभग 25 गोली चलने की रिपोर्टें हैं। इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों नाम के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ली है। हमले के दौरान शूट किए गए वीडियो में किसी आवाज में चेतावनी भी दी गई। कहा गया, “हमने उसे फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। अगर यह नहीं सुनता, तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी।”

कपिल का रिएक्शन?

कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा, “हम सब मिलकर हिंसा का सामना करेंगे।” इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कपिल ने सहजता से यह भी संदेश दिया कि जीवन और उनका शो चलते रहेंगे।

