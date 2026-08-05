जब शूटिंग के दौरान दूसरी मंजिल से कूदा एक्टर, बुरी तरह घायल होने के बाद भी पूरा किया शूट

बॉलीवुड में खतरनाक स्टंट्स के लिए एक्टर्स के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट खुद करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बता रहे हैं जो स्टंट के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया था।

बॉलीवुड फिल्मों में आपने हीरो-हीरोइनों को कई खतरनाक स्टंट करते देखा होगा। पर अक्सर होता है कि ये स्टंट वो हीरो-हीरोइन नहीं बल्कि इनके बॉडी डबल करते हैं। पर बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो खतरनाक स्टंट खुद करते हैं। इनमें से एक एक्टर हैं अक्षय कुमार। पर आज हम आपको अक्षय कुमार के बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे एक्टर के बारे में बता रहे हैं। अक्षय कुमार की तरह ये एक्टर भी अपने स्टंट खुद ही करते थे।

जब शूट के दौरान टूटीं अविनाश वाधवन की हड्डियां हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम अविनाश वाधवन है। अविनाश वाधवान को आपने गीत, बलमा, पापी गुड़िया जैसी फिल्मों में देखा होगा। हिंदी रश के साथ खास बातचीत में अविनाश ने बताया कि वो उनकी फिल्मों के खतरनाक स्टंट खुद करते थे। ऐसे ही एक स्टंट के लिए एक्टर दूसरी मंजिल से कूद गए थे।

एक्टर ने बताया कि वो अपने सारे एक्शन खुद करते थे। उन्होंने अपनी बहुत हड्डियां तुड़वाई हैं। एक्टर ने बताया कि उनके हाथ में दो रॉड पड़े हुए हैं। पापी गुड़िया के वक्त उनके साथ एक हादसा हो गया था जिससे उनके हाथ की हड्डियां टूट गई थीं। उन्होंने बताया कि वो एक स्प्रिंग बोर्ड से कूदे थे। उनके कूदने के लिए गत्ते और गद्दे बिछाए गए थे। वो जब कूद तो उनका सारा वजन बाएं हाथ पर आ गया और तुरंत उनके हाथ की हड्डियां टूट गईं।

दूसरी मंजिल से अविनाश ने लगाई थी छलांग वहीं, एक स्टंट के दौरान उन्हें शक्ति कपूर का पीछा करना था। दोनों को दूसरी मंजिल से छलांग लगानी थी। शक्ति कपूर ने स्टंट के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। लेकिन एक्टर ने कहा कि वो खुद अपना एक्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्हें काफी चोट आई थी।

एक्टर ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो दूसरी मंजिल से खुद कूदेंगे। उनके कूदने के लिए नीचे गद्दे और गत्ते के डिब्बे लगाए गए थे। पर जब वो कूदे तो उनका घुटना आंखों के पास गाल पर जाकर बहुत तेज लगा।

चोट लगने के बाद भी एक्टर ने खत्म किया था पूरा शूट एक्टर ने बताया कि उनके आंख के आसपास काला धब्बा पड़ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक्टर ने कहा, “घुटना लगने के बाद आंख बंद हो गई। कुछ दिख नहीं रहा था, उस वक्त के लिए। मुझे लगा कि कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया। क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, आंख पूरी काली हो गई है। तो सब लोग घबरा गए, लेकिन मैंने शूट पूरा किया।”