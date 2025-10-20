असरानी ने 84 की उम्र में ली अंतिम सांस, नहीं रहे ‘अंग्रेजों के जमाने के जेलर’
संक्षेप: दिग्गज अभिनेता असरानी का निधन हो गया है। 84 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके भतीजे अशोक असरानी ने कन्फर्म किया है। असरानी के वो किरदार जो हमेशा सबको हंसाते थे वो फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले श्री गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद आज शाम लगभग 4 बजे वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असरानी ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा योगदान दिया था। उनके कई किरदार हैं जो दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं।
असरानी ने 5 दशक तक काम किया है और 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हैथ। उनकी कॉमेडी और जबरदस्त एक्टिंद हर बड़ी फिल्म की बैकबोन थी।
1970 में असरानी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उनकी कई सक्सेसफुल फिल्में हैं मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, चुपके-चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर और उनका सबसे हिट किरदार जेलर वाली फिल्म शोले। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी परफेक्ट होती थी कि ना सिर्फ दर्शक बल्कि क्रिटिक्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे।
असरानी ने कई फिल्मों में लीड रोल भी किए हैं जैसे चला मुरारी हीरो बनने जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया था और लिखा भी था। उन्होंने सलाब मेमसाब फिल्म भी डायरेक्ट की थी। गुजराती सिनेमा में भी उन्होंने अपना कमाल दिखाया है।
