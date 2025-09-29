actor ashok kumar bought a ferrari and returned it to the showroom read the reason

एक्टर अशोक कुमार ने अपने जमाने में खरीदी थी फरारी कार, इसलिए एक दिन में ही करनी पड़ी वापस

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अशोक कुमार वैसे तो सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन एक बार एक्टर खुद को फरारी कार के आकर्षण से बचा नहीं पाए और खरीद लाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अगले ही दिन वो गाड़ी वापस शोरूम भेजनी पड़ी।