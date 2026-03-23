धुरंधर ने 26/11 के समय झेली गई तकलीफों का बदला लेने में मदद की- अर्जुन रामपाल
Dhurandhar 2: अर्जुन रामपाल, जिन्होंने ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर द रिवेंज’ में ISI मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, उन्होंने बताया कि वो 26/11 के समय कहां थे और क्या कर रहे थे।
एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर 2’ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर द रिवेंज’ उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि साल 2008 के मुंबई अटैक का बदला था। उन्होंने इवेंट के दौरान ये भी बताया कि जब साल 2008 में आतंकवादी मुंबई पर हमला कर रहे थे तब वह कहां थे और क्या कर रहे थे।
क्या बोले अर्जुन रामपाल?
दरअसल रविवार को मुंबई में हुए 'हेलो! हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड्स' में एक्टर को सम्मानित किया गया था। इस दौरान एक्टर ने कहा, ‘2008 में, 26/11 के दौरान, मैं ताज होटल में ही रहता अगर मेरा दोस्त लेट न होता। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ताज जाने वाला था। एक दोस्त तैयार होने में देरी कर रहा था और भगवान उसका भला करे। हम एक बार में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। हमने ड्रिंक ऑर्डर की और तभी माहिम के पास पहला बम धमाका हुआ।’
आंखों के सामने होते देखा- अर्जुन रामपाल
उन्होंने कहा, 'मैंने वह आवाज सुनी। 10 मिनट के अंदर ही हमारे फोन बजने लगे और हर किसी ने कहा कि कोलाबा में कोई गैंगवार छिड़ गया है। 20-30 मिनट में पूरे 'फोर सीजन्स' (होटल) को चारों तरफ से घेर लिया गया। आदर्श जटिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मिठाई दी और कहा, ‘आप आज रात यहीं रुक सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकते, यह सुरक्षित नहीं है।’ इस तरह मैंने अपने जन्मदिन के दिन 26/11 की भयानक घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होते देखा।'
सुबह क्या हुआ?
अर्जुन रामपाल ने आगे कहा, 'सुबह जब मैं गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था, तो मुझे कम से कम तीन बार रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। जब आदित्य धर ने मुझे 26/11 वाला सीन सुनाया, तो मुझे पता चल गया था कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा, और 'धुरंधर' में मैंने ठीक वैसा ही किया। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं - भारत माता की जय।'
अर्जुन रामपाल का किरदार
याद दिला दें, ‘धुरंधर 2’ में अर्जुन रामपाल ने ISI मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, जिसे 26/11 का मुख्य सूत्रधार दिखाया गया है। इस फिल्म में रामपाल के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और राकेश बेदी जैसे कई कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा, 'धुरंधर: द रिवेंज', इस समय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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