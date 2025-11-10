Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडActor Abhinay known for his performance in Dhanush starrer Thulluvadho Ilamai passed away on Monday
44 साल की उम्र में हुआ इस साउथ एक्टर का निधन, धनुष की फिल्म से हासिल किया था फेम
संक्षेप: धनुष अभिनीत फिल्म थुल्लुवधो इलमई से फेम हासिल करने वाले अभिनेता अभिनय का निधन हो गया है।
Mon, 10 Nov 2025 01:01 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
धनुष अभिनीत फिल्म थुल्लुवधो इलमई में अपने अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता अभिनय का सोमवार, 10 नवंबर, 2025 को 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले कुछ वर्षों से लीवर की बीमारी से पीड़ित थे।
अभिनय ने कथित तौर पर लगभग 15 फ़िल्में कीं और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फ़िल्म उद्योगों में काम किया। उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और विद्युत जवमाल और एआर मुरुगादॉस की 2012 की तमिल फ़िल्म थुप्पक्की के लिए डबिंग भी की।
