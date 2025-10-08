Action Thriller Movie With Imdb rating more than 7 Akshay Kumar making remake of it with saif ali khan 7.3 है इस एक्शन थ्रिलर की IMDb रेटिंग, अक्षय बना रहे हैं इसकी रीमेक, जानें कहां देखें ये फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
7.3 है इस एक्शन थ्रिलर की IMDb रेटिंग, अक्षय बना रहे हैं इसकी रीमेक, जानें कहां देखें ये फिल्म

आइए आज हम आपको उस एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताते हैं जो साल 2016 में मलयालम भाषा में रिलीज हुई थी और अब अक्षय कुमार उसके हिंदी रीमेक पर काम करने जा रहे हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:10 PM
साउथ की एक्शन थ्रिलर फिल्म का अक्षय कुमार हिंदी में रीमेक बना रहे हैं। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था, बल्कि आईएमडीबी पर भी इस फिल्म 7 से ज्यादा रेटिंग मिली है। खास बात ये है कि साउथ की इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और हिंदी फिल्म को भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करने वाले हैं।

फिल्म का नाम

साउथ में इस फिल्म का नाम ‘ओप्पम’ है। यूं तो ये जियोहॉटस्टार पर है, लेकिन अगर आप हिंदी में ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर देखना पड़ेगा। इसके हिंदी रीमेक की बात करें तो उसका नाम ‘हैवान’ रखा गया है। इस फिल्म में अक्षय के साथ सैफ अली खान नजर आने वाले हैं।

क्यों देखनी चाहिए यह फिल्म?

‘ओप्पम’ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मोहनलाल ने इसमें लीड रोल प्ले किया है। उनके किरदार का नाम जयरामन है और वह जन्म से अंधा है। अंधा होने के बाद भी जयरामन ऐसे-ऐसे काम करता है कि सब चौंका जाते हैं।

वर्ल्डवाइड सक्सेस

फिल्म ने साल 2016 में मलयालम बॉक्स ऑफिस से 52 करोड़ रुपये कमाए थे। यह उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनी थी।

अक्षय कुमार की रीमेक ‘हैवान’ की स्टार कास्ट

अक्षय कुमार विलेन का किरदार निभाएंगे जबकि सैफ अली खान, मोहनलाल का रोल करने वाले हैं। मूल फिल्म के हीरो मोहनलाल भी हिंदी रीमेक में नजर आएंगे।

फिल्म की कमियां

फिल्म प्रेडिक्टेबल लगती है। फिल्म में कुछ अनावश्यक सीन्स भी हैं। बैकग्राउंड स्कोर की समस्या भी बहुत दमदार नहीं है।

OTT

