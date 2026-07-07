जब कैमरा क्रू ने कर दिया शूटिंग से इनकार, डायरेक्टर ने खुद जान का जोखिम लेकर शूट किया यह सीन
टर्निमेटर मूवी का यह सीन देखकर आज भी लोगों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीन को शूट करने से कैमरा क्रू ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद डायरेक्टर ने खुद इसे शूट किया।
फिल्ममेकर्स कई बार अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान देने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। आज की तारीख में कई सीन्स को करने के लिए मेकर्स के पास तरह-तरह की तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त तक मेकर्स के पास खतरनाक और बहुत ज्यादा मुश्किल सीन्स को शूट करने के लिए उन्हें असल में करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता था। इसमें खर्चा भी बहुत होता था और रिस्क भी काफी ज्यादा रहता था। आज हम आपको ऐसे ही एक सीन के बारे में बताने जा रहे हैं।
कैमरा क्रू ने किया शूटिंग से इनकार
साल 1991 में आई फिल्म 'टर्निमेटर 2 - जजमेंट डे' को देखकर उन दिनों लोग हैरान रह गए थे। फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे, जिन्हें उस वक्त शूट कर पाना असंभव जैसा लगता था। इस फिल्म का एक सीक्वेंस तो ऐसा है, जिसके बारे में जब मेकर्स ने कैमरा क्रू को बताया, तो उन्होंने यह सीन शूट करने से ही इनकार कर दिया। दरअसल मेकर्स एक हेलिकॉप्टर को एक गाड़ी के पीछे एक टनल में चलते हुए दिखाना चाहते थे, साथ ही इस सीन के दौरान हेलिकॉप्टर और कार को एक साथ अलग-अलग एंगल्स और हवा की रफ्तार को चुनौती देनी थी।
डायरेक्टर ने खुद लिया पूरा रिस्क
सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इस सीक्वेंस को शूट करने में गलती की गुंजाइस बहुत कम थी, यानि जरा सी गलती पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। अब सवाल यह था कि तो क्या यह सीन किसी तरकीब से तैयार किया गया? जवाब है- नहीं। जब क्रू ने यह सीन शूट करने से इनकार कर दिया तो फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने खुद ही यह पूरा सीक्वेंस शूट करने का फैसला किया। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कैमरा टीम ने कहा कि हम यह सीन शूट नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है फिर मैं खुद शूट कर लूंगा।
ओटीटी पर कहां देखें यह फिल्म?
जेम्स ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके और हेलिकॉप्टर के बीच बहुत कम फासला था। उन्होंने इस सीन को शूट किया और दुनिया के सामने अपनी रचनात्मक जिद और इस बात को भी साबित कर दिया, कि जो चीज वो सोच रहे थे, उसे वाकई में शूट कर पाना संभव था। इसे उस दौर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है। अगर यह फिल्म आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.6 है और इसे जेम्स की कुछ सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।