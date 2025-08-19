Achyut Potdar Died Aamir Khan and Boman Irani Pays Tribute to 3 Idiots Fame Actor आमिर खान और बोमन ईरानी ने दी अच्युत को श्रद्धांजलि, '3 इडियट्स' फेम को-स्टार को किया याद, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAchyut Potdar Died Aamir Khan and Boman Irani Pays Tribute to 3 Idiots Fame Actor

आमिर खान और बोमन ईरानी ने दी अच्युत को श्रद्धांजलि, '3 इडियट्स' फेम को-स्टार को किया याद

अच्युत पोतदार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आमिर खान और बोमन ईरानी ने एक्टर के निधन पर शोक प्रकट किया था और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 11:34 PM
share Share
Follow Us on
आमिर खान और बोमन ईरानी ने दी अच्युत को श्रद्धांजलि, '3 इडियट्स' फेम को-स्टार को किया याद

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म '3 इडियट्स' की कहानी और किरदार घर-घर में मशहूर हो चुके हैं। फिल्म में टीचर का रोल प्ले कर चुके मराठी एक्टर अच्युत पोतदार ने 18 अगस्त को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म से अच्युत के डायलॉग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। आज तक उनके 'कहना क्या चाहते हो' वाले डायलॉग पर मीम बनाए जाते हैं। अच्युत के निधन पर फिल्म 3 इडियट्स के लीड एक्टर आमिर खान और बोमन ईरानी ने शोक प्रकट किया है।

आमिर खान ने किया अच्युत को याद

आमिर खान प्रोडक्शन्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से आमिर खान का बयान इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया गया। जिसमें आमिर खान के इनीशिल्स के साथ लिखा, "मुझे अच्युत जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वह एक कमाल के कलाकार थे, एक गजब के इंसान, और एक बहुत अच्छे कलीग। हम आपको बहुत मिस करेंगे अच्युत जी। उनके परिवार को मेरी सहानुभूति।" उधर बोमन ईरानी ने भी अच्युत के निधन पर शोक प्रकट किया है।

बोमन ईरानी ने दी अच्युत को श्रद्धांजलि

बोमन ईरानी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, "अच्युत जी को आज हम बहुत सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। एक सच्चे सज्जन व्यक्ति और एक यादगार कलाकार। दिल से उन्हें याद करते हुए शोक प्रकट करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।" बता दें कि आमिर खान ने फिल्म 3 इडियट्स में लीड रोल प्ले किया था और अच्युत पोतदार उनके प्रोफेसर की भूमिका में नजर आए थे। वहीं बोमन ईरानी ने फिल्म में कॉलेज के डीन का किरदार निभाया था।

अच्युत की हिट फिल्में और टीवी शोज

अच्युत पोतदार ने कुल 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। आक्रोश, अर्धसत्य, तेजाब, परिणीता, परिंदा, वास्तव और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी उनकी फिल्में काफी हिट रही थीं। फिल्मों के साथ-साथ अच्युत ने कई कामयाब टीवी शोज में भी यादगार किरदार निभाए थे। वह वागले की दुनिया, प्रधानमंत्री और अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो जैसे शोज में नजर आए थे।

Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।