जिया शंकर संग सगाई की अफवाहों पर अभिषेक मल्हान भड़के, बोले- चैप्टर खत्म और...

संक्षेप: अभिषेक मल्हान ने जिया शंकर संग सगाई की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है। अभिषेक का कहना है कि ये चैप्टर खत्म हो गया है।

जिया शंकर और अभिषेक मल्हान के रिलेशन की खबरें कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। जिया ने तो हालांकि इन खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। हालांकि अब अभिषेक का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। अभिषेक ने कहा कि वह क्लीयर करना चाहते हैं कि उनका जिया के साथ कोई लेना-देना नहीं है।

क्या बोले अभिषेक अभिषेक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'मैं एक चीज क्लीयर करना चाहता हूं, प्लीज मेरे नाम किसी के साथ मत जोड़ो। मैं 3 साल पहले शो का हिस्सा था और वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया। मेरी च्वाइस पहले से क्लीयर थी और तबसे बदली नहीं है।'

अभिषेक ने यह भी कहा कि काफी बुरा लगता है कि बार-बार एक ही बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी लिक अप वाले गेम का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं।

जिया ने दिखाई थी अपने मिस्ट्री मैन की झलक इससे पहले जिया ने मसिट्री मैन के साथ अपनी एक क्लोज फोटो शेयर की। हालांकि मिस्ट्री मैन का चेहरा उन्होंने दिखाया नहीं और वहां पर दिल वाला इमोजी पोस्ट किया। उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा, सारी गलत खबरों को 2025 में ही छोड़ दो।

बिग बॉस ओटीटी 2 में थे दोनों साथ बता दें कि अभिषेक और जिया साथ में बिग बॉस ओटीटी 2 में थे। शो में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी जिसके बाद लोगों को लगा कि दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इतना ही नहीं शो के बाद दोनों साथ में एक गाने में भी नजर आए थे।