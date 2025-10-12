Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडabhishek bachchan won best actor filmfare award, tribute to mother jaya bachchan, aishwarya rai was missing

अभिषेक बच्चन ने जीता करियर का पहला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, मां जया बच्चन ने किया सपोर्ट, कार्तिक ने लगाया गले

अभिषेक बच्चन ने अपने करियर का पहला बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। इस खास पल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चन परिवार उन्हें बधाई देते दिख रहा है। पिता अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय इस मौके पर उनके साथ नहीं थीं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 09:35 AM
share Share
Follow Us on
अभिषेक बच्चन ने जीता करियर का पहला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, मां जया बच्चन ने किया सपोर्ट, कार्तिक ने लगाया गले

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। एक्टर ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया। कई बार उन्हें फिल्मों के चयन और एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन 25 सालों के लंबे करियर में आखिरकार एक्टर ने अपने जीवन का पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीत लिया है। बीती रात गुजरात के अहमदाबाद में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन हुआ था जिसमें अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म ‘आई वांट टू टॉक’ के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीता। बच्चन परिवार के लिए ये पल भावुक कर देने वाला था। इसी केटेगरी में कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए भी अवॉर्ड जीता।

अभिषेक को मिली बधाइयां

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिषेक बच्चन अपना नाम अनाउंस होते ही साथ बैठी मां जया बच्चन, बहन श्वेता बच्चन और भांजी नव्या नवेली को गले लगाते हैं। कार्तिक आर्यन भी अभिषेक बच्चन को गले लगाकर बधाई देते दिखे। इस मौके पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन, बेटी आराध्या बच्चन और पिता अमिताभ बच्चन नहीं नजर आए।

मां को ट्रिब्यूट

इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने परफॉर्म भी किया था। उन्होंने अपनी परफॉरमेंस के दौरान मां जया बच्चन को ट्रिब्यूट भी दिया। वो परफॉर्मेंस के दौरान जया के पास आए और उनके साथ डांस करने लगे। ये पल बच्चन परिवार के लिए बहुत खास था।

आलिया ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

बता दें, बीती रात आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि, वो इस मौके पर मौजूद नहीं थीं। इसके अलावा किरन राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज ने कुल 14 अवॉर्ड अपने नाम किए। ये शाम इसी फिल्म के सितारों के लिए खास रही।

Abhishek Bachchan Jaya Bachchan kartik aaryan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।