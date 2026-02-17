अभिषेक बच्चन ने बताया कैसे तय करते हैं इनवेस्टमेंट, बोले- मैंने सोने में किया था, बताई ऐश्वर्या की सलाह
अभिषेक बच्चन अच्छे इनवेस्टर हैं। उन्होंने कई जगह अपनी पूंजी लगा रखी है और बताया कि वह कैस तय करते हैं कि कहां पैसा लगाना है। उन्होंने गोल्ड में पैसा लगाया था जिसके लिए ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। बताई ऐश्वर्या की सलाह।
अभिषेक बच्चन का मानना है कि जब तक कोई चीज यूज ना की जाए उसका एंडोर्समेंट बेईमानी है। वह ग्लोबल बिजनस समिट में बोल रहे थे। अभिषेक ने बताया कि वह कैसे तय करते हैं कि किस चीज में पैसे लगाने हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिता अमिताभ बच्चन जमीन में इनवेस्ट करते हैं। अभिषेक गोल्ड सहित कई चीजों में। साथ ही ऐश्वर्या राय की इनवेस्टमेंट चॉइस भी बताई।
पिता करते हैं जमीन में इनवेस्ट
ग्लोबल बिजनस समिट 2026 में अभिषेक बोले, 'मेरे पिता रियल स्टेट में यकीन रखने वाले हैं, मुझे लगता है कि पुरानी सोच है कि जमीन है तो सब ठीक है। शुक्र है, मैं थोड़ा सा गोल्ड में इनवेस्ट करता था और मेरी वाइफ ने चांदी की सलाह दी थी।'
इस्तेमाल करके ही करते हैं इनवेस्ट
अभिषेक ने बताया कि वह ज्यादातर ऐसी चीजों में इनवेस्ट करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो या इस्तेमाल करते हों। बोले, 'मेरा ज्यादातर इनवेस्टमेंट, जो प्रोडक्स्ट मेरे इंट्रेस्ट के होते हैं या मैं यूज कर रहा होता हूं, शुरुआत यहीं से होती है। मैं समझता हूं कि एक फिल्म एक्टर के तौर पर यह जॉब का हिस्सा है कि आप एक ब्रैंड एंडोर्स करेंगे, आपको जहां तक होगा अपने सिलेब्रिटी स्टेटस का फायदा मिलेगा लेकिन मैं इस असहज होता हूं या अननैचुरल लगता है कि मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया।'
अभिषेक ने गिनाए ब्रैंड्स
अभिषेक आगे बोलते हैं, 'मेरे लिए मेरा पहला क्राइटेरिया होता है कि एक प्रपोजल मेरे पास आया कि मुझे ब्रैंड एंबेस्डर बन है तो मैं पहले प्रोडक्ट यूज करूंगा अगर पहले से नहीं किया होगा तो। 20 साल बाद भी मैं आज तक ओमेगा वॉच पहनता हूं। जब मैं फोर्ड के साथ काम कर ता था तो फोर्ड का कार चलाता था। मेरे पास आज भी आइडिया का नंबर है, मैं मोटोरोला फोन यूज करता हूं और मेरे क्रेडिट कार्ड एमेक्स है। इन सारे ब्रैंड्स के साथ ही मेरा बढ़िया सा कोलैबोरेशन है। तो अगर मैं बिना इस्तेमाल किए कोई ब्रैंड बेचूं तो लगता है कि ईमानदार नहीं हूं।'
नागिन सॉस खाकर लगाया पैसा
समिट में अभिषेक बता चुके हैं कि उन्होंने नागिन सॉस में पैसे लगा रखे हैं। उन्हें डाइनिंग टेबल पर इत्तेफाक से ये सॉस दिखा। इसे खाया तो पसंद आया इसके बाद इसमें पैसा लगाने का विचार आया। इसके साथ ही उन्होंने स्विगी और जेप्टो में पैसे इनवेस्ट करने की कहानी भी बताई।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
और पढ़ें
