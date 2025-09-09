Abhishek Bachchan Said I prefer to be with Jaya Bachchan for food Amitabh Bachchan for shopping अभिषेक बच्चन बोले- मैं अपनी मां के साथ शॉपिंग पर नहीं जाता हूं, कपड़े लेने के लिए मैं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
अभिषेक बच्चन बोले- मैं अपनी मां के साथ शॉपिंग पर नहीं जाता हूं, कपड़े लेने के लिए मैं…

अभिषेक बच्चन ने अपने ड्रेसिंग ट्रॉमा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह अब अपनी मम्मा (दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन) के साथ शॉपिंग पर कभी नहीं जाता हूं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 03:18 PM
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान अपने बचपन की एक अनसुनी कहानी शेयर की। जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी मम्मी, दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ खाना खाने जाते हैं या शाॅपिंग करने? अभिषेक ने बेहद मजेदार अंदाज में जवाब दिया।

अभिषेक की परेशानी!

अभिषेक ने बताया कि 12 साल की उम्र तक उनकी मां उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनाती थीं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। इसी वजह से वह अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने से बचते हैं। अभिषेक ने कहा, "मैं अपने माता-पिता का इकलौता बेटा हूं, छोटी उम्र में मम्मी ने मुझे जैसे कपड़े पहनाए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता इसलिए शॉपिंग करने मैं अपने पापा (दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन) के साथ जाना पसंद करता हूं और मम्मी के साथ खाना खाने!"

बंगाली खाने का क्रेज

अभिषेक ने माना कि मम्मी जया बच्चन के बंगाली खाने का स्वाद उन्हें बेहद पसंद है क्योंकि मम्मी का खाना सबसे अच्छा है। इसलिए अगर मौका मिले तो वे मम्मी के साथ बाहर खाना खाना जरूर पसंद करेंगे।

सोशल मीडिया पर छाए अभिषेक

अभिषेक बच्चन का यह ईमानदार और हल्का-फुल्का जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस को उनका यह मजाकिया अंदाज खूब पसंद आया। अवॉर्ड फंक्शन में उन्होंने अपनी हालिया फिल्म I Want To Talk का जिक्र भी किया। अभिषेक ने माना कि भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाई हो, लेकिन दर्शकों ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की।

