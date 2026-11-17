चाय में चीनी कम करके पैसे बचाते थे अभिषेक, अमिताभ के दिवालिया होने पर जिया ऐसा वक्त
अभिषेक बच्चन अपने पिता की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखकर हिंदुस्तान चले आए थे, उन्होंने सेट पर छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिया।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन का सबसे खराब आर्थिक दौर वह था, जब साल 1990 में उनकी कंपनी ABCL दिवालिया हो गई। 'अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' नाम की इस कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने की वजह से बिग बी के घर के आर्थिक हालात बुरी तरह बिगड़ गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर खुद को और अपने परिवार को मुश्किल हालातों से बाहर खींच लाए, लेकिन जब तक वह कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, तब तक उनका घर किस तरह चलता था, यह एक पॉडकास्ट में अभिषेक बच्चन ने बताया।
कॉलेज छोड़कर घर आ गए अभिषेक
अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने कुछ साल पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि वह उन दिनों विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। एक्टर अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता के पास भारत चले जाए, ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका साथ निभा सकें। रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट पर अभिषेक बच्चन ने बताया, "सच कहूं तो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। मैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मैंने अपना मेजर लिबरल आर्ट्स बताया था, और फिर मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेजर किया। मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे पिता पैसे के मामले में बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे थे। उन्होंने ABCL नाम का यह बिजनेस शुरू किया था।"
मुझे लगा मुझे उनके पास रहना चाहिए
अभिषेक बच्चन ने बतयाा कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से उनकी मदद करने के काबिल था। लेकिन मुझे लगा कि एक बेटे के तौर पर मुझे अपने पिता के आस-पास रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और वापस आ गया। अभिषेक बच्चन को एक रात उनके पिता ने देर रात अपनी स्टडी में बुलाया और पैसे की तंगी के बारे में बताया। अमिताभ ने उनसे कहा था कि फिल्में नहीं चल रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अभिषेक बच्चन ने सेट पर प्रोडक्शन बॉय के तौर पर काम शुरू किया। वह छोटी-छोटी जगहों से भी पैसे बचाया करते थे।
चाय में चीनी कम करके बचाते थे पैसे
गलाटा प्लस के साथ बातचीत में अभिषेक बच्चन ने बताया कि अपने शुरुआती दिनों में वह क्रू की चाय में चीनी कम करके पैसे बचाते थे। इसी तरह उन्होंने छोटी-छोटी चीजें सीखीं। वह सेट पर छोटे-मोटे काम करते थे, बाद में वह असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। सालों पहले अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि पूरे वक्त उनके सिर पर तलवार लटकी रहती थी। बता दें कि एबीसीएल (ABCL) के दिवालिया होने के पीछे खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जरूरत से ज्यादा कर्ज और बड़े प्रोजेक्ट्स का फेल होना वजह थीं। कंपनी पर लगभग ₹90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। अमिताभ बच्चन ने KBC और 'मोहब्बतें' जैसे प्रोजेक्ट करके धीरे-धीरे सारा कर्ज चुका दिया।
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